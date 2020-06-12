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Общество
На Первом канале вспомнят легендарного голкипера

На Первом канале вспомнят легендарного голкипера

Лев Яшин. Фото: dpa/www.globallookpress.com
Сегодня, в День России, на Первом канале состоится премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Картина расскажет о знаменитом Льве Ивановиче Яшине, чье мастерство оценили во всем мире.
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Лев Яшин вошел в историю как вратарь "Динамо" и сборной СССР. За феноменальную цепкость ему дали прозвище "Черный паук", а за потрясающую ловкость и гибкость – "Черная пантера".

Спонсором показа фильма на ТВ стала букмекерская компания ФОНБЕТ. По словам Александра Парамонова, "Лев Яшин – это больше, чем спортсмен. Это великий футбольный артист, если так можно выразиться, талантливый импровизатор, блиставший "на подмостках" между штангами ворот".

Действительно, на невероятный артистизм Льва Яшина обращали внимание многие зрители и специалисты. Однако не у всех талант вратаря вызвал восхищение. Представители Министерства физкультуры и спорта СССР критиковали его стиль игры и сравнивали с клоунадой. Тем не менее эти замечания не помешали спортсмену основать новаторскую школу, главной особенностью которой стала активная игра ногами.

Отметим, что Лев Яшин мог прославиться не как футболист, а как хоккеист. В начале своей карьеры он также увлекался зимним видом спорта. В 1953 году спортсмен завоевал Кубок СССР по хоккею и стал бронзовым призером чемпионата СССР. Однако, несмотря на успех, он все же решил направить все свои силы на футбол.

И как оказалось, спортсмен сделал правильный выбор. В 1963 году Лев Яшин стал единственным в мире обладателем "Золотого мяча", который с тех пор никто больше не может заслужить. Кроме того, он был чемпионом Европы и пятикратным чемпионом СССР. В 1956 году спортсмен был награжден золотой медалью за участие в Олимпийских играх в Мельбурне.

В основе ленты, режиссером которой выступил Василий Чигинский, а сценаристом – Владимир Валуцкий – прощальный матч Льва Яшина на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве. 27 мая 1971 года команда "Динамо" играла против сборной звезд мира, которую представляли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Джачинто Факкетти и другие. Матч завершился со счетом 2:2.

Немаловажно, что образу Яшина, созданному съемочной группой, можно доверять – киношники консультировалась с семьей футболиста, и близкие Льва Яшина сами выбрали исполнителя главной роли. "Черную пантеру" сыграл выпускник Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Александр Фокин, что стало его дебютом в кино.

Напомним, судьба Льва Яшина оказалась трагична. После ухода из большого спорта он стал тренером, однако так и не смог привыкнуть к новой работе. Из-за курения у него обострились болезни, началась гангрена левой ноги. В 1984 году голкиперу ампутировали одну ногу. 20 марта 1990 года он скончался. Футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

Жизненная история Льва Яшина также стала одной из причин спонсирования ФОНБЕТОМ телепремьеры фильма. Печальный финал нередко повторяется с яркими российскими спортсменами, а потому компания открыла целое направление в своей благотворительной программе. "Этим людям очень нужна достойная жизнь после, нужна востребованность и возможность передавать опыт, вдохновлять новые поколения российских спортсменов", – отметил Александр Парамонов.

12 июня 2020, 18:43

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