Как справиться с похмельем после праздников

Звездный диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно завтракать, чтобы быстро преодолеть похмелье после затяжных новогодних праздников. По словам эксперта, правильное питание утром позволит организму быстро избавиться от интоксикации.
В первую очередь следует выпить за завтраком два стакана воды, а затем еще восемь в течение дня. Подобные меры позволят вывести из организма погибшие при возлиянии клетки мозга. Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от кофе на завтрак. Врач также рекомендует томатный сок, который позволяет стабилизировать уровень сахара и улучшить работу печени, пишет РИА ФАН.
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