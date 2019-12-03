Сколько денег россияне потратят на новогодний стол

Средняя сумма на подготовку новогоднего стола составит десять тысяч рублей. Именно столько большинство россиян готовы отдать за праздничный фуршет. При этом семь из десяти человек (68%) намерены справлять Новый год дома. Кроме того, 85% респондентов планируют самостоятельно готовить торжественный ужин.
Авторы исследования выяснили, какие продукты пользуются повышенным спросом у россиян. Большинство (93%) поставит на новогодний стол свежие фрукты и овощи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости. Чуть меньшее число респондентов предоставят домочадцам возможность полакомиться сыром.
Следующими в списке идут свежее мясо, птица и рыба – за них проголосовали 87% опрошенных. Далее – мясные продукты. Стоит отметить, что спрос на эти пищевые товары возрастает ближе к концу первого зимнего месяца. Пик приходится на даты с 24 по 28 декабря.
Что касается напитков, то в Новый год бессменным лидером считается шампанское. Авторы исследования утверждают, что на предпраздничный период приходится 30% годового оборота шампанского и 22% игристого вина. Среди безалкогольных напитков по-прежнему лидируют газировка и соки.
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