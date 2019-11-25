Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака

Профессор Санкт-Петербургского университета Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Информацию подтвердили в учебном заведении. Как уточняет Пятый канал, доктор филологических наук долгие годы боролась с онкологическим заболеванием. Дата и место прощания станут известны позже.
В 1994-2008 годах Людмила Вербицкая была ректором Санкт-Петербургского государственного университета. В 2013-м профессор заняла должность президента Российской академии образования. Кроме того, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, сообщают "Невские новости".
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