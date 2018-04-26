На Украине ликвидировали все вузы

Кабинет министров Украины упразднил термин "высшее учебное заведение". Теперь его место займет новый – "заведение высшего образования".



В постановлении кабинета министров утверждается, что такой шаг позволит смягчить требования для получения ученой степени лицам с инвалидностью первой группы. Более того, аналогичная возможность деятелей культуры уравнена с правом научных работников. Среди нововведений значится и отмена аттестации школ, сообщает украинское издание "Вести".

Вместе с этим Министерство образования и науки планирует ввести на Украине так называемое дуальное обучение для получения высшего образования. Это означает, что студент часть академических часов проводит на рабочем месте, получая за это зарплату.

Предыдущий закон об образовании вызвал большой резонанс из-за ущемления прав национальных меньшинств на Украине. Документ вводил обязательное обучение на украинском языке для нацменьшинств с пятого класса.



Ранее ведомство решило аннулировать лицензии высших учебных заведений, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму и Севастополе. Глава Министерства образования ДНР связала это с желанием Киева отыграться на других за собственные неудачи в образовательной сфере.

