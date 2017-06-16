По делу об убийстве Вороненкова прошло задержание

В украинском Павлограде прошло задержание по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Правоохранители схватили активиста Ярослава Тарасенко, сообщает местное издание "Павлоград.dp.ua".

Напомним, Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. Бывшего депутата застрелили, когда он выходил из отеля.