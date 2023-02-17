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Пятница 17 февраля

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"Знать не желаю": родственники вычеркнули из жизни лишенного наследства сына Янковского

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Внебрачный ребенок Олега Янковского – копия сводного брата.

Олег Янковский был в браке всего один раз. Его законной женой была актриса Людмила Зорина. Пара поженилась еще тогда, когда будущий артист учился в театральном училище. В 1968-м жена подарила Янковскому сына Филиппа.

Однако этот брак лишь немногие считают счастливым, ведь известно о нескольких романах Олег Ивановича с другими женщинами – Еленой Костиной, Еленой Прокловой и Еленой Войновской. Последняя, говорят, родила сына от Янковского и назвала в его честь.

Друзья Войновской говорят: сын Елены – копия Филиппа. Мол, поэтому нет никаких сомнений в том, что 18-летний Олег – внебрачный ребенок знаменитого артиста. Лишним доказательством этого факта стали слова Андрея Войновского – ныне покойного мужа Елены. Он знал, что супруга изменила ему с Янковским и родила от того ребенка. Сына жены Андрей Сергеевич принял как родного.

Но родственники со стороны Олега Ивановича вычеркнули его внебрачного сына из своей жизни. Однажды брат Янковского Николай Иванович, которого уже тоже нет среди живых, сказал: "Никого знать не желаю". Мол, с сыном, который родился на стороне, Янковский своих родных не знакомил. Да и сам Олег Иванович не вписал сына Елены в свое завещание, то есть лишил его какого-либо наследства.

17 февраля 2023, 21:20
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
PROZVEZD✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Филиппу Янковскому досталось за страсть

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