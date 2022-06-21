Перестал скрывать: появились уникальные кадры Янковского с годовалым сыном

Актер Иван Янковский стал отцом в прошлом году.

Накануне во всем мире отмечался День отца. В связи с этим супруга Ивана Янковского Диана Пожарская обнародовала уникальные кадры с сыном, которому через несколько дней исполнится один год. Девушка опубликовала снимки в популярной социальной сети.

Благодаря жене актера в интернет попали кадры, на которых Янковский проводит время с наследником на улице. Например, на одной из фотографий можно увидеть Ивана, сидящего в кресле с сыном на природе. А на видео, которым тоже поделилась Диана, запечатлен актер, катящийся вместе с ребенком с горки.

На протяжении года Янковский не показывал лицо наследника, но, глядя на последние кадры, можно сказать, что он перестал скрывать отпрыска. Однако на снимках, которые есть в Сети, мальчик запечатлен не крупно, поэтому пока невозможно разглядеть, на кого он похож – на отца или на мать.

Напомним, Иван Янковский подтвердил свои отношения с актрисой Дианой Пожарской весной прошлого года. Артист тайно женился на возлюбленной, после чего поделился снимком со свадьбы в Сети. Сын супругов появился на свет 26 июня 2021 года. Мальчика назвали Олегом, в честь знаменитого прадеда.