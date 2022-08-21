Королева, Нюша, Собчак: за что благодарить дерущих с народа деньги за воздух "инфоцыган"

Бизнесвумен Арина Лац рассказала, чем полезны инфопродукты.



В последнее время многие блогеры, артисты и телеведущие занялись разработкой собственных инфопродуктов, марафонов и чек-листов. Например, певица Нюша вместе со своим супругом организует "примерочную профессий", а Анфиса Чехова обещает рассказать секрет похудения. В списке продавцов марафонов отметилась даже Ксения Собчак, ранее активно ругавшая "инфоцыган".

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Не так давно "отмарафонилась" и Наташа Королева. Звезда активно продавала в личном блоге курс собственных секретов красоты и здоровья. У многих это вызвало некоторое недоумение – от артистки такого не ожидали.

Впрочем, в последнее время ругать "инфоцыган" вошло в привычку, мир разделился на два лагеря. Одни яростно защищают и проходят всевозможные марафоны, другие же так же яростно их осуждают, крутя пальцем у виска.

Правда, по словам Арины Лац, 21-й век не только время инновационных технологий, но и онлайн образования, инфобизнеса и инфопродукта. Сегодня люди могут не выходя из дома получить образование, и это прекрасно.

Как отметила бизнеследи, инфоцыгане — люди, которые продают информационные продукты (гайды, курсы, книги), и чаще всего такая информация уже есть в свободном доступе. Конечно, есть другой способ – потратить примерно 40 часов в неделю и найти нужную информацию, но перед этим структурировать ее. Например, вся информация о SMM-маркетинге есть в поисковых системах, но можно сэкономить свое время и за 10 000 рублей получить уже готовую структурированную базу для обучения.

Правда, уверена Арина Лац, люди привыкли платить за знания, которые им предоставляют уже с готовым пакетом теории и кейсов, а бесплатные курсы многие даже не открывают и уж тем более их не изучают. За что же благодарить дерущих с народа деньги за воздух? "Считаю, что подход, который используют инфоцыгане, во многом экономит наше личное время на поиск нужной информации", – говорит Арина Лац.

"Недавно я участвовала в Марафоне Елены Блиновской. Это курсы, на которых Блиновская помогает людям исполнять мечты, прорабатывать страхи и идти к поставленной цели. Она показывает несколько психологических способов исполнения желаний. Я на своем примере убедилась в том, что желания сбываются. Я считаю, что такие люди: коучи, тренеры, проводники – помогают людям становится сильнее, мотивировать себя и настраивать на нужную волну успеха и богатства", – заявила собеседница "Дни.ру".