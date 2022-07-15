"По заслугам": изрыгающий гниль Галкин побирается за границей как прокаженный

С началом спецоперации Максим Галкин покинул страну, перебравшись в Израиль. Вероятно, тогда шоумен даже не представлял, что его ждет впереди: не думал, что прежние поклонники вскоре назовут его предателем и будут считать, что он изрыгает гниль по отношению к своей родине.
Кроме того, вряд ли шоумен мог заранее представить, как изменится его материальное положение. Многие эксперты считают, что оно резко пошатнулось: мол за границей ему приходится, образно говоря, побираться как прокаженному, то есть соглашаться на любую работу даже за жалкие гонорары, чтобы прокормить семью.
Примерно такого же мнения придерживается и журналистка Лера Фрост. Она считает, что за границей творчество Галкина мало кого интересует и это не может не отразиться на его кошельке.
В комментарии порталу BLITZ.center Фрост заявила, что в России Галкин и Макаревич получали многомиллионные гонорары, а за рубежом им придется довольствоваться копейками – "по 10 долларов за билет". Впрочем, женщине кажется, что они вполне заслужили так побираться после всей той грязи, которая была вылита на Россию.
"Каждому по заслугам. За свои слова и деяния надо отвечать," – уверенно заявила Фрост.
Ранее было сделано заявление об аресте квартиры ругающего страну Максима Галкина.