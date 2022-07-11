Сделано заявление об аресте квартиры поливающего Россию грязью Галкина

Уехавший из страны Максим Галкин уже заработал на родине нехорошую репутацию.

После появления в Сети фрагментов заграничных выступлений юмориста патриотично настроенные россияне решили, что за рубежом Максим Галкин просто поливает страну грязью, за что достоин наказания. Кроме того, многих взволновала судьба российской недвижимости юмориста, которую тот уже по слухам стал переоформлять на Пугачеву. На эту же тему в своем телеграм-канале высказался депутат Роман Худяков.

Он предположил, что против Галкина уже нужно расследовать дело не только о дискредитации армии, но и об уклонении от уплаты налогов. Худяков похвалил журналистов, которые выяснили, что роскошный замок Галкина и Пугачевой не числится в кадастре. Также мужчина отметил, что процесс переоформления недвижимости занимает много времени. Впрочем, если он запущен, то это уже показательно.

Как выяснилось ранее, за Галкиным по документам числится большая квартира в Москве, но теперь понятно, что это временно. В этом свете было сделано заявление о вероятном аресте недвижимости опального шоумена.

"Скорее всего, ее арестуют по делу о неуплате налогов," – заявил Худяков.

Также арестовать квартиру могут по делу о дискредитации вооруженных сил, если шоумен будет объявлен в розыск.

Что касается замка, что его, по мнению депутата, надо передать многодетной семье, которая ютится в однокомнатной квартире при наличии семи детей. При этом не должны уйти от ответственности и те люди, которые помогли Максиму Галкину исключить замок из кадастра и уклониться от уплаты налогов.