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Шоу-бизнес
Лакомая клубничка Максима Галкина: рецепт для утех с женой

Лакомая клубничка Максима Галкина: рецепт для утех с женой

Юморист Максим Галкин доставляет жене кулинарный оргазм. Рецепт довольно прост. Алла Пугачева со смаком слизывает струйки белой пены.
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Комик удовлетворяет супругу разными способами, но на кухне это получается особенно хорошо. По вечерам Алла Пугачева и Максим Галкин досыта трапезничают, а затем Примадонну ждет десерт. Возлюбленный достает свою клубничку.

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Наливная ягодка шоумена побывала и в крепких мужских руках. Однажды он вывалил свою прелесть прямо перед глазами Ивана Урганта, который так изголодался, что размусолил сладость во рту. Разумеется, все произошло не сразу. Супругу Примадонны пришлось поработать руками — он приготовил лакомый десерт по фирменному рецепту.

Ингредиенты в составе:

Клубника — 10 штук

Сироп голубой агавы — 1 чайная ложка

Сливки — 1 баллон

Для пищевых утех Алла Пугачева и Максим Галкин используют два продолговатых стакана. Толщина зависит от обстоятельств.

Способ приготовления:

Спелые ягоды хорошенько промываем, кромкаем ножом пополам, затем в отдельной емкости поливаем их сиропом. Далее слегка измельчаем состав в блендере. Максим Галкин предупреждает: клубника должна выглядеть порезанной, нам не подходит жидкая кашица.

Следом — заключительная часть рецепта. В стаканах чередуем ягодные и молочные слои десерта: поверх клубники выдавливаем сливки. Чтобы угодить Алле Пугачевой, комик подает блюдо красиво. На самом конце оказывается пенка, которую так и хочется пригубить!


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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2022, 02:01 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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