"5-7 лет тюрьмы": предателю Галкину придется ответить по всей строгости закона

После отъезда за рубеж и ряда антироссийских заявлений Максима Галкина многие окрестили предателем. Кто-то и вовсе считает, что юморист должен понести наказание за свои слова. В числе таких людей оказался и политический деятель Роман Худяков. В комментарии Пятому каналу он выразил уверенность в виновности артиста и даже назвал, под какую именно уголовную статью попадают слова мужа Примадонны.
Депутат объяснил, что Галкин является известной личностью, поэтому его высказывания против действий руководства России охотно разбирают на цитаты СМИ. Особенно притягательны такие цитаты для западной прессы, настроенной против России.
Худяков уверен, что артист должен ответить за свои противоправные действия по всей строгости закона – необходимо устроить "показательную порку". Вскоре муж Пугачевой собирается на гастроли в Турцию. Сотрудники СК могли бы обратиться к местным коллегам и попросить посодействовать в отправке юмориста на родину. Если это случится, то тогда уж Галкину придется ответить за все.
"Я думаю, 5-7 лет тюрьмы – это будет как раз тот срок, которого он заслуживает," – заявил Худяков.
Что касается информации о неуплате Максимом Галкиным налогов за замок, которая недавно появилась в Сети, то и здесь органам следует разобраться. Если выставить налоги за все года, возможно, появится реальный шанс передать недвижимость детскому дому.