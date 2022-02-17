"Невероятные": Плотские утехи Янковского и Пожарской в годовщину свадьбы взорвали Сеть

Молодые артисты Иван Янковский и Диана Пожарская год назад связали себя узами брака. Они показали на камеру свои чувства.

На съемках фильма "Чемпион мира" сложилась прекрасная пара. Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская нашли друг друга. Любовь подкралась к ним совсем незаметно и привела к значительным последствиям. Сердца стали биться в унисон и разгорелась безумная страсть.

Затем влюбленные зачали ребенка и сходили в ЗАГС, а теперь наслаждаются счастливой семейной жизнью. 17 февраля пара отметила годовщину свадьбы. В инстаграм-аккаунтах артисты разместили совместную публикацию, которая иллюстрирует знаменательное событие. Снимки получились настолько душевными, что практически взорвали Сеть.

На черно-белых кадрах супруги предаются плотским утехам — ласкают друг друга руками, демонстрируя обручальные кольца. Иван Янковский и Диана Пожарская смеются, излучая удовольствие от нежной близости и уединения.

"Вы даже чем-то похожи", " Невероятные, любимые, красивые", "Пусть это будет всегда!", "Любви бесконечной", "Лапочки какие", "Обожаю вашу пару!", "Рада, что вы нашли друг друга", — написали счастливым артистам поклонники.

Как писали "Дни.ру", Диана Пожарская родила сына в июне прошлого года. Поначалу звезда скрывала этот факт, но правда все равно всплыла. Позднее Иван Янковский разместил в личном блоге снимок голой беременной жены с огромным животом. Некоторые сочли фотосессию постыдной.