"Заплатили": Янковский заикнулся о карьере по блату

Иван Янковский рассказал о трудностях быть внуком известного деда.

Внук Олега Янковского признался, что нередко его сравнивают со звездным родственником. При этом сам Иван не всегда понимает, имеет ли он право сравниваться со знаменитым дедом, достиг ли он тех высот, чтобы стоять на одном уровне с народным артистом Советского Союза. По словам молодого актера, сравнивать его с дедом – не очень правильная затея, ведь они живут в разное время и снимаются в разном кино.

Кроме того, молодой человек дал понять, что ему все равно на недоброжелателей и их мнение. Так, он живет для себя и хочет прожить эту жизнь самостоятельно, без чьих-либо сравнений. Юноша признался, что с самого детства ему постоянно приходилось оправдываться за свои поступки, потому что окружающие считали его "особенным".

Позже это перекинулось на его актерскую деятельность. Так, многие заявляли, что в мир кино он попал по блату. "Он в кино, потому что за него заплатили", – цитирует Янковский критикующих его людей. По словам артиста, это настоящий харассмент. Однако это научило его спокойно относиться к чужому мнению, так что теперь Иван не спокойно относится к критике и не обращает на нее внимание.