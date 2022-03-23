"Мира, а штаны?": соблазнительная Карпович оголила свои прелести

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович любит пообщаться со своими фанатами в социальных сетях. Актриса довольно часто публикует новые фотографии, которые сопровождает какой-либо историей или фактами о себе. Например, недавно знаменитость призналась, что у нее есть довольно странная привычка: порой она забывает надевать штаны.
Это Карпович попыталась объяснить своими корнями. Мол, родилась на юге, а значит, утепляться не привыкла. Во время утренних сборов она нередко слышит от близких: "Мира, а штаны?". Она отметила, что ей нравится, когда дышит тело. Даже колготки артистка не любит надевать.
Интернет-пользователи обратили внимание не столько на признание Мирославы, сколько на ее откровенные фотографии. На снимках актриса, и правда, предстала наполовину оголенной. Интимные части тела она прикрыла лишь ногами. Фото публикует "Экспресс-газета".
Так поклонники прокомментировали откровенные снимки знаменитости: "С такой фигурой, можно и без штанишек выходить!", "Какая красивая", "С твоими шикарными ножками и фигурой мини-юбки и шорты самое то".
Помимо фанатов у Мирославы Карпович есть недоброжелатели. Напомним, актриса после того, как она начала встречаться с актером Павлом Прилучным, который развелся с Агатой Муцениеце, стала подвергаться травле. Справедливо ли, ранее писали "Дни.ру".