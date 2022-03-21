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Шоу-бизнес
Нелегально увезла детей в США: Макеева плюнула в опасную для общества бывшую жену Малькова

Нелегально увезла детей в США: Макеева плюнула в опасную для общества бывшую жену Малькова

Пока Анастасия Макеева строит бизнес в Турции, ее бывшая соперница укатила в США.
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На днях бывшая соперница певицы Анастасии Макеевой Светлана Малькова улетела с детьми в США. Женщина, которая проживала с семьей в Словении, давно вынашивала этот план и решила, что сейчас самое время. Как выяснилось, эмиграция в США была непростой для Мальковой из-за документов, но даже просроченные бумаги не остановили ее.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Это возмутило жену Романа Малькова Анастасию Макееву. Она заявила, что Макеева опасна для общества и нелегально вывезла детей за границу, обрекая их на неизвестное и сомнительное будущее. По словам Макеевой, Малькова ввела в заблуждение сотрудников погранслужбы, предоставив нелегальные документы на словенском языке.

Якобы Светлана Малькова с детьми пересекла границу по туристической визе и просто намерена остаться в Штатах на птичьих правах. Макеева не понимает, как можно так безответственно распоряжаться не только своей жизнью, но и жизнью своих несовершеннолетних детей.

"Детей вывезла против их воли, сорвала с учебы, без денег, без знания языка, без работы, без документов, без крова... И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам", – говорится в сообщении в соцсети Макеевой.

Впрочем, Малькова ни о чем не сожалеет и считает, что вовремя и верно сделала.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 12:04 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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