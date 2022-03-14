Три провальных брака, мордобой с Макаровым, роман с женатиком: скандальная личная жизнь Макеевой

Личную жизнь Анастасии Макеевой регулярно сотрясают скандалы

Многие из тех, кто следит за творчеством Анастасии Макеевой, считают ее роковой соблазнительницей. Актриса объясняет, что все дело в ярких героинях, роли которых она исполняет на экранах. Однако кинозвезда умело поддерживает образ и в обычной жизни. Сегодня на ее счету множество романов, три неудачных брака и скандальный союз с женатым строителем, который не перестают обсуждать.

Первые серьезные отношения Анастасии Макеевой начались еще в студенчестве – ее избранником стал однокурсник Николай Науменко. Возлюбленные сидели за одной партой и вместе перебрались в Москву, когда амбиции потянули Макееву в большой город. Актриса довольно быстро начала делать успехи и приносить в дом деньги, а вот у его возлюбленного с работой и заработком не клеилось. Поговаривают, именно по этой причине ее первый серьезный роман закончился.

Вскоре после расставания с первым избранником Анастасия встретила второго – чешского артиста и партнера по мюзиклу "Дракула" Франтишека Дюряча. Мужчина был на 20 лет старше, жил в Братиславе и уже имел троих детей, но молодую актрису все это не смущало. С ним она чувствовала себя словно в сказке, а потом бурный роман закончился. Возможно, все дело было в угасших чувствах, или, быть может, причиной для расставания послужила новая влюбленность Макеевой.

На кастинге в реалити-шоу "Последний герой" артистка познакомилась с бизнесменом Виталием Федоровым. Отбор они не прошли, зато обрели друг друга. Возлюбленные прожили вместе три года, деля быт, но после предложения руки и сердца Анастасию будто бы подменили. Актриса рассталась с избранником и, не изменяя своим традициям, недолго пробыла одна. Ее следующим спутником стал режиссер Владимир Нахабцев, который был на 17 лет старше. Позже выяснилось, что постановщик не может устоять перед другими женщинами и спиртным. Терпение артистки закончилось примерно спустя год.

Следующим избранником Анастасии Макеевой стал Петр Кислов. Коллеги познакомились на съемках сериала "След" и довольно быстро поженились, но брак продлился всего семь месяцев. Вскоре после развода Петр Кислов женился на Полине Гагариной, а Анастасия Макеева утешилась в объятиях нового кавалера – сына Любови Полищук Алексея Макарова.

Возлюбленные стали друг для друга поддержкой в непростой период, когда Макаров потерял маму, а Макеева переживала развод. Не исключено, что отношения привели бы к свадьбе, если бы не постоянные ссоры и ревность со стороны Алексея. Однажды коварное чувство настолько захлестнуло актера, что он поднял руку на избранницу и уже не смог вымолить прощения.

Вторым официальным супругом актрисы стал певец Глеб Матвейчук. Многие называли этот союз одним из самых красивых в шоу-бизнесе, однако идеальным он казался только со стороны. Возлюбленные прожили в браке семь лет, но так и не смогли найти компромисс: Анастасия мечтала о детях, а Глеба интересовала только карьера. В 2017 году супруги развелись, а в следующем Макеева уже связала себя узами брака с другим мужчиной.

Третьим супругом звезды мюзиклов стал адвокат Александр Сакович. Несколько месяцев актриса скрывала, что снова вышла замуж, а еще через несколько месяцев скрывать уже было нечего – брак распался меньше чем через год. Позже Анастасия жаловалась, что Александр оказался деспотичным человеком, к тому же, втайне оформил на нее кредит. После расставания артистка решила заняться строительством дачи и именно там, на своем участке, познакомилась с новым избранником.

В прошлом году Анастасия Макеева связала себя узами брака со строителем Романом Мальковым, но скандал на фоне этого радостного события не утихает до сих пор. На момент знакомства со знаменитостью у мужчины была супруга и четверо детей, которые ждали его в Словении, но он потерял голову при первой же встрече. Какое-то время избранники скрывали свои отношения, а когда правда вскрылась, скандала было уже не избежать. Роман пытался убедить общественность, что его брак рухнул еще до встречи с Анастасией, но актрису все равно нарекли разлучницей.