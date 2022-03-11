Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения

Казалось, совсем недавно поклонники поздравляли актрису Муцениеце с 33-м днем рождения. "Друзья! Раз сегодня первый день весны! И мой ДР! Хочется чтоб мы не забывали о том, что есть сейчас детки, которые вообще остались без помощи! Поэтому, мне кажется, что лучший подарок сегодня – это объединившись вместе с вами помочь детям с тяжелыми заболеваниями", – писала она 1 марта на странице в "Инстаграм". А 9 марта стал известно об уходе актрисы...

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