Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения

Генпрокуратура России попросила признать Meta экстремистской организацией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всей видимости, вслед за Facebook у нас в старне скоро перестанет работать и любимый звездами Instagram.
Агата не стала дожидаться блокировки популярной сети и решила уйти сама. "Дорогой Инстаграм! Я любила тебя! Всей душой! Спасибо вам что были рядом!" – написала актриса напоследок. Пост она сопроводила снимком с комментарием: "Это я летящей походкой ухожу, хлопнув дверью".
На страницу Агаты было подписано почти 2 миллиона пользователей. Среди них – Ксения Бородина, Юлия Паршута, Анна Седокова, Юлия Меньшова и Ани Лорак. Теперь они все у шоке.
За время присутствия в "Инстаграм" Агата сделала 3826 публикаций. Теперь поклонники недоумевают, как следить за своим кумиром, в какие социальные сети бежать. Актриса, правда, обещает, проявлять активность в "Контакте" и не пропадать из поля зрения. Так что, дай Бог, этот ее уход будет не безвозвратным.