В черном списке: улетающий из Москвы с прикрытым лицом Прилучный поспешил объясниться

Карьера Павла Прилучного находится на пике. Актер нарасхват у продюсеров и режиссеров. Так в скором времени на экраны выйдет сериал "Предпоследняя инстанция", в котором артист снялся вместе с Ириной Розановой.
Сегодня, 10 марта, Прилучный улетел из Москвы. В личном микроблоге актер опубликовал небольшое видео из салона самолета. Артист снял собственное прикрытое маской лицо крупным планом.
Чтобы избежать появления различных домыслов, Павел Прилучный поспешил объясниться. Артист подчеркнул, что путешествует в пределах России – направляется в Красноярск. Судя по всему, звезда сериала "Мажор" не хотела оказаться в черном списке звезд, которые спешно покинули нашу страну из-за ситуации на Украине и множественных санкций, повлиявших на экономическое положение России.
Если верить сплетням в Сети, то с начала военной операции на Украине из России уехали многие знаменитости. Поговаривают, что Алла Пугачева и Максим Галкин отправились Израиль, но обещали в скором времени вернуться. Кроме того, Москву оставили певица Земфира и Рената Литвинова, режиссер Кантемир Балагов, кинокритик Антон Долин и другие. Знаменитостей, которые бросают Родину в трудный час, в Сети страшно критикуют.
Напомним, ранее Павел Прилучный поведал, что слишком уж хорошо знает, что такое русофобия. Когда актер был ребенком, его семье пришлось в буквальном смысле спасаться бегством из Казахстана. В бывшей республике СССР в годы "перестройки" Павлу и его родным грозила смертельная опасность – местные убивали русских.