"Живут на 10 тысяч рублей": муж Макеевой сделал бывшей жене необычное предложение

Роман Мальков и Анастасия Макеева поженились в прошлом году. Бизнесмен ушел к артистке от своей жены Светланы, с которой у него четверо детей.

Уход Романа к Анастасии сильно потряс семью, его экс-супруга до сих пор находится в состоянии открытой конфронтации с Макеевой. Несколько раз женщины Романа ходили в суд, сейчас они сражаются за детей. Старший сын Мальковых решил жить с отцом и Анастасией, остальные дети остались с мамой в Словении.

На днях Роман сделал бывшей супруге крайне неожиданное предложение. Он посоветовал ей с детьми перебраться из Европы в Россию, в Калужскую область, где у них давно был дом. "Сегодня получила предложение от бывшего, что я должна переехать в Кривское и жить там. Так как в России люди прекрасно живут на 10 тысяч рублей. Соглашаться?", – посоветовалась Светлана с подписчиками своего блога.

Споров на материальные вопросы у семьи предостаточно. Главная проблема – алименты. Роман утверждает, что платит назначенные судом суммы, в то время как Малькова заявляет об обратно. Экс-супруги не раз ходили по судам разбираться с денежными проблемами.

Ранее Анастасия Макеева заявила, что готова получить очередное образование. Артистка решила удариться в психологию. "Мало мне дипломов, решила расширять свои возможности!", – поделилась планами Анастасия.