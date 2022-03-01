"Я долго молчал": Прилучный покинул родину из-за страха

Спецоперация России на Украине не оставила равнодушными никого. О военных действиях высказываются все, в том числе знаменитости. Сдерживать свои эмоции не стал 34-летний Павел Прилучный. Происходящее напомнило актеру детство, которое было наполнено страхом. "Я долго молчал", – начал свой рассказ он.
Артист поведал подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что родился в Казахской ССР, где во времена перестройки была дискриминация русских. Семье Прилучного пришлось бежать из родного города в Сибирь. По словам Павла, тогда многое не показывали по телевизору, поэтому далеко не все знают, что происходило в республике.
В последнее время актер пытается ответить на вопрос, почему русские, казахи, украинцы, грузины, белорусы, которые раньше вместе воевали и трудились, ненавидят друг друга. Знаменитость хочет понять, что или кто мешает братским народам жить в мире.
Ранее Павел Прилучный сообщил поклонникам о скорой премьере продолжения "Мажора". В марте 2022 года зрителям покажут четвертую часть проекта. Актер, исполнивший главную роль, опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трейлер кинокартины.