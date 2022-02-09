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Шоу-бизнес
Сколько Дана Борисова заплатила за откачивание жира

Сколько Дана Борисова заплатила за откачивание жира

45-летняя Дана Борисова недавно сделала липосакцию. Теперь звездная блондинка может похвастаться точеной фигурой.
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Теледива призналась, зачем прибегла к операции. Она объяснила, что набрала девять килограммов из-за лекарств, которые ей прописали по состоянию здоровья.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана Борисова призналась, что измучила себя диетами, чем только навредила собственному организму. Откачивание жира с тела она сделала для себя предновогодним подарком. Звездная блондинка сообщила, что ее избавили от лишнего жира почти во всем теле, а потом сделали коррекцию.

За все она заплатила порядка 600 тысяч рублей. Ведущая поведала, что это ее вторая операция по изменению тела. Так, 12 лет назад у того же врача она увеличивала грудь. Что касается лица, то тут Дана Борисова более консервативна. Знаменитость отметила, что пока не решается на кардинальные меры.

По словам знаменитости, она обходится средствами косметологии. Однако в целом ничего против модификации лица ничего не имеет.

Напомним, ранее Дана Борисова рассказала, на что в их семье тратится меньше всего денег. Так, телеведущая не покупает много еды, которая потом испортится в холодильнике. Все, что было приобретено из продуктов, должно быть съедено в течение дня.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 21:45 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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