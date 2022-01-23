"Скромненько прожить на 5 миллионов": зажравшаяся Борисова шокировала тратами на подарки

Дана Борисова удивила, рассказав, сколько потратила на подарки.

Дана Борисова давно себя зарекомендовала как частый посетитель различных шоу. Так, график звезды расписан буквально по часам. Это позволяет ей обеспечивать семью и даже ездить на отдых и делать различные процедуры красоты. Например, недавно она сделала операцию по коррекцию фигуры и уехала отдыхать в Египет.

Однако звезда недавно призналась, что значительно вышла за рамки бюджета. Как оказалось, за месяц женщина потратила около пятисот тысяч рублей. Так, она покупала подарки родным, ведь, по словам Борисовой, экономить на близких нельзя. При этом она заявила, что могла бы жить, тратя даже миллионы, только вот ей этого не позволяет заработок. "Я бы и на пять миллионов смогла бы скромненько прожить в месяц", – заявила телеведущая.

Интересно, что все-таки изначально Дана не планировала тратить такие суммы на подарки. По ее словам, она хотела купить всем сувениры на тридцать тысяч. Однако что-то пошло не по плану. Так, к звезде приехала мама, с которой они пожили на широкую ногу. Также она отметила, что, как правило, тратит в месяц около трехсот тысяч, минимум – сто пятьдесят тысяч. Стоит отметить, что для многих россиян – это неподъемная сумма. Некоторые могли бы подумать, что звезда уже пресытилась слишком хорошими условиями жизни.

Кроме того, Борисова рассказала, на что в их семье тратится меньше всего денег. Так, женщина не покупает много еды, которая потом испортится в холодильнике. Все, что было приобретено из продуктов, должно быть съедено в течение дня.