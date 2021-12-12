"Гримерки обрабатывала": Откачавшая жир Борисова обвинила коллегу в черной магии

Ведущая работала вместе с журналистской занзибарского происхождения Еленой Хангой в программе "Принцип домино". Дана сразу почувствовала "очень злую ауру", исходящую от второй ведущей.
Она тут же решила, что коллега практикует черную магию и использует кукол Вуду для устранения конкурентов. "Какие-то аромасвечи именно, запахи присутствовали. И что она там ходила, вот этими запахами гримерки обрабатывала", – вспоминает Борисова.
Отношения у соведущих не заладились сразу. Ханга стала давить Дану своим сложным характером, Борисова не смогла долго оставаться на вторых ролях. Она начала распускать слухи, в том числе, про черную магию, Елена пришла в бешенство и объявила коллеге бойкот.
Ведущая вспоминает, что Ханга ее игнорировала, не здоровалась в гримерках, "включила игнор". Борисова уверена, что подобное поведение крайне непрофессионально и неподобающе для серьезного человека.
Напомним, недавно Дана Борисова сделала пластическую операцию по коррекции фигуры. С помощью липосакции ведущая откачала жир со спины, ног и живота. Сразу с операции Дана отправилась на съемки новогоднего шоу на телеканале НТВ, чтобы не подвести команду.