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Шоу-бизнес
"Гримерки обрабатывала": Откачавшая жир Борисова обвинила коллегу в черной магии

"Гримерки обрабатывала": Откачавшая жир Борисова обвинила коллегу в черной магии

Дана Борисова рассказала о странностях во время съемок на НТВ.
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Ведущая работала вместе с журналистской занзибарского происхождения Еленой Хангой в программе "Принцип домино". Дана сразу почувствовала "очень злую ауру", исходящую от второй ведущей.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Она тут же решила, что коллега практикует черную магию и использует кукол Вуду для устранения конкурентов. "Какие-то аромасвечи именно, запахи присутствовали. И что она там ходила, вот этими запахами гримерки обрабатывала", – вспоминает Борисова.

Отношения у соведущих не заладились сразу. Ханга стала давить Дану своим сложным характером, Борисова не смогла долго оставаться на вторых ролях. Она начала распускать слухи, в том числе, про черную магию, Елена пришла в бешенство и объявила коллеге бойкот.

Ведущая вспоминает, что Ханга ее игнорировала, не здоровалась в гримерках, "включила игнор". Борисова уверена, что подобное поведение крайне непрофессионально и неподобающе для серьезного человека.

Напомним, недавно Дана Борисова сделала пластическую операцию по коррекции фигуры. С помощью липосакции ведущая откачала жир со спины, ног и живота. Сразу с операции Дана отправилась на съемки новогоднего шоу на телеканале НТВ, чтобы не подвести команду.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
12 декабря 2021, 17:50 Источник: "Новые русские сенсации" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость919314
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Вам не надоело писать про эту дуру. Уже тошнит от вашего каждодневного описания ее бредовой жизни. Угомонитесь, журналисты. Неужели вы так на ней сосредоточены? Или она вам приплачивает?
Гость913289
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Ну, это уж совсем клиника, гнать Борисову с телевидения, лечение ей уже не поможет, только в Кащенко и до полного выздоровления
1

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