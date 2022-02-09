Все еще Прилучная: после возвращения мужа в семью Муцениеце сделала признание

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным два года назад, однако поклонники не теряют надежду на воссоединение пары.



Сейчас бывшие супруги стали проводить подозрительно много времени вместе: съездили вместе с детьми в Дубай, откуда радовали фанатов совместными снимками, а также вместе отметили день рождения сына и, кстати, обошлось без скандалов.

Поклонники ликуют: наконец-то в семье Прилучных мир и гармония. К тому же Агата Муцениеце по какой-то причине после скандального развода и обиды на мужа оставила его фамилию – это мог бы быть знак того, что актриса все еще верит в воссоединение с Павлом. Однако сама звезда "Закрытой школы" поспешила разрушить надежды поклонников на новую свадьбу и сделала откровенное признание по поводу того, почему она до сих пор Прилучная.

Как оказалось, дело далеко не в привязанности к бывшему супругу. Всему виной бюрократия: актриса просто ненавидит заниматься документами.

"Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия… Не-не-не", – призналась Агата на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, пара рассталась с грандиозным скандалом и долгое время не общалась. Но недавно актриса рассказала, что экс-супруги наладили отношения ради своих детей, а Павел Прилучный в день рождения сына вернулся в семью, хотя и не надолго.