"Недолюбленная тетя": Опозоренная Волочкова вылила ушат помоев на Голубкину

Звездная блондинка Анастасия Волочкова все время на слуху: то под елкой опорожнится, то матом выругается на камеру. Ее даже полиция задерживала после скандала в самолете. Но особый интерес публики звезда вызывает из-за личной жизни. В конце января она рассталась с женихом Сергеем и осталась одна-одинешенька.
Артистка Мария Голубкина, как и многие другие публичные личности, бросилась обсуждать невезение балерины. Кинодива громко опозорила блондинку, назвав ее распущенной и несчастной бабой.
Анастасия Волочкова не стала молча терпеть унижение и накинулась на оппонентку. Балерина заявила, что знать не знает такую актрису. Звезда заявила, что Мария Голубкина просто пиарится на ее имени, так как сама малоизвестна.
Кроме того, светская львица вылила ушат помоев на артистку — тоже дала ей нелестную характеристику. "Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин", — выразилась королева шпагата.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова показала на видео финал выступления перед публикой. Ехидные личности подчеркнули, что зал хлопал балерине слабо и неохотно. Звезде заявили, что она "все в жизни просрала" и осталась у разбитого корыта.