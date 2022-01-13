Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Четверг
13 января
Лента новостей
15:44
Щекастый сын Петросяна довел россиян до экстаза: Копия!
15:43
"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу
15:38
Названо имя тайного покровителя певицы МакSим
15:35
Что отмочила соблазнительная Хмельницкая в доме Кеосаяна: родные Симоньян в шоке
15:22
Недавно родившая Серябкина показала черного малыша
15:21
Невеста Бузова, обвинения бывшей и девушка мечты: холостяку Милошу Биковичу исполнилось 34 года
15:13
Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным
14:59
67-летний Крутой объявил о выходе на пенсию: Работать будут дети
14:48
"Реально кукушка отъехала": Гузеева призналась в жутких последствиях болезни
14:38
"Больно сделала": Дочь отвергла Кудрявцеву после скандала
14:34
Убитый горем Виторган сообщил о потере
14:14
Плетнева рассказала об отношениях с Пресняковым: Хотела родить от него
14:13
"Обколоты": зачем Успенская натянула на шею черную повязку
14:07
Всемирно известная певица умерла от рака
14:03
71-летняя Бабкина осталась одна: Ужасный человек, неадекватная
14:02
Попавшему в Коммунарку Куравлеву поставили страшный диагноз: Тяжелое поражение мозга
13:54
Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики
13:46
Замужняя Собчак захотела приласкать известного актера
13:42
"Прощаемся": Издыхающую в больнице Апину доконали старые болячки
13:39
Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО
13:38
Отказ от дочери, ДНК-тест и заявление в полицию: как Головин из "Кадетства" получил скандальное реноме
13:07
Звезда "Дома-2" рассказала о необычном способе купить квартиру в Москве
13:00
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
13:00
Режиссер Алла Сурикова высказалась об экстренной госпитализации
12:49
Очнувшаяся с незнакомцем в постели Семенович завизжала от ужаса
12:46
"Сухая фигура": стилист Дзюбы прошелся по голому телу Гагариной
12:39
Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках
12:16
"Это ложь": опухший Панин раскрыл правду о бое с внуком Пугачевой
12:15
"Роскошная жизнь": Лобызавшую крест на могиле Водянову отчихвостили за несметное богатство
12:13
В центре Москвы в жилом доме обнаружили мину
11:59
Потрясающая история любви звезды "Игры престолов" закончилась крахом: Мы освобождаем друг друга
11:54
"Дурдом": На взвывшую от безысходности Орлову накинулись толпой
11:51
Явившуюся без макияжа и с "курятником" на голове Жасмин приняли за уборщицу из Дагестана
11:21
Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану
11:19
Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок
11:07
Недуг или болезненный развод? Что так чудовищно повлияло на внешность Красилова из "Бедной Насти"
11:00
Прижавшаяся к лохматому красавцу Загитова всполошила народ
10:56
Москвичи стали свидетелями "алмазной пыли" в небе
10:35
Нищета, жизнь в гараже и нелюбовь Сталина: что стало с главной советской Золушкой Яниной Жеймо
10:25
После обнародования откровенного фото Эрнст пожелал Литвиновой смерти
09:49
24 миллиона рублей: "Муз-ТВ" оказался в беде из-за "голубков" Киркорова и Давы
09:43
67-летняя Успенская снялась совершенно голой: Не как у гинеколога
09:14
"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев
08:52
Россиян предупредили о реформе накопительных пенсий
08:50
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
06:34
"У меня большая проблема": Новый любовник подставил легкомысленную Волочкову
04:26
"Вместе с королем": Миддлтон переплюнула конкурентку в борьбе за власть
02:32
Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января
00:02
"Куда делась половина тела": Исхудавшая 58-летняя Лолита в купальнике восхитила формами
21:56
Россия выступила с обвинениями в адрес США после переговоров и напомнила о холодной войне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу

"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова сорвалась на нецензурную лексику.
прочитано 132 раза

Ведущие ютуб-шоу "Что было дальше?" ставят своих героев в стесненные обстоятельства, грязно глумятся над ними по поводу и без. Далеко не каждая звезда отечественного шоу-бизнеса желает попасть в компанию бесцеремонных мужчин-шутников. А вот Анастасия Волочкова отважилась и заявилась на программу, да еще и дала стихотворный мастер-класс с примесью бранных слов.

ПО ТЕМЕ

"У меня большая проблема": Новый любовник подставил легкомысленную Волочкову

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На сцене в окружении юмористов артистка высмеяла коллег и обложила их матом, громогласно произнося рифмованные строки, которые ей посвятили много лет назад. Получилось грубо и даже оскорбительно, мужчины вытаращили глаза и открыли от удивления рот. Дикое зрелище слушали с нескрываемым шоком.

"Всех артисток нашего балету режиссеры просто так е***. Лебедей, Жизель и донну Анну, и солисток, и кордебалет. Как бы это ни казалось странным — всех е*** с 14 лет", — бесцеремонно объявила на публике светская львица.

Стоит отметить, что звездная дива подколола и саму себя, рассказывая при использовании вульгарных выражений о прошлых любовных похождениях и подаренных меховых изделиях. Тем не менее в Сети Анастасия Волочкова произвела фурор, поклонникам проекта скандальные стихи пришлись по душе. В комментариях к ютуб-шоу блондинку похвалили за хорошее чувство юмора, адекватную простоту и невозмутимость.

"Не ожидал от Анастасии Волочковой, что она такая прикольная!", " Я в шоке, но Волочкова меня покорила", "Сломала все стереотипы", "Сделала себе грамотный пиар", "От души посмеялась, спасибо Насте и ребятам", — отреагировали зрители.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 15:43 Источник: Youtube/LABELCOM ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова резвится в новогодние праздники

комментарии

Ответить:

Гость943601
Пожаловаться Ответить
Шваль шпагатная опять гавкает на публику? Тяф-тяф, хорошая сученька! Фу, сидеть!
Гость222222
Пожаловаться Ответить
стареющий Сцаный шпагат всея руси окончательно пропила мозги!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью

Журналиста раскрыли

Шоу-бизнес

Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Нищета, жизнь в гараже и нелюбовь Сталина: что стало с главной советской Золушкой Яниной Жеймо

Актриса жила в жутких условиях
Шоу-бизнес

Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану

Скандал получил продолжение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+