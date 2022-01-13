"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова сорвалась на нецензурную лексику.

Ведущие ютуб-шоу "Что было дальше?" ставят своих героев в стесненные обстоятельства, грязно глумятся над ними по поводу и без. Далеко не каждая звезда отечественного шоу-бизнеса желает попасть в компанию бесцеремонных мужчин-шутников. А вот Анастасия Волочкова отважилась и заявилась на программу, да еще и дала стихотворный мастер-класс с примесью бранных слов.

На сцене в окружении юмористов артистка высмеяла коллег и обложила их матом, громогласно произнося рифмованные строки, которые ей посвятили много лет назад. Получилось грубо и даже оскорбительно, мужчины вытаращили глаза и открыли от удивления рот. Дикое зрелище слушали с нескрываемым шоком.

"Всех артисток нашего балету режиссеры просто так е***. Лебедей, Жизель и донну Анну, и солисток, и кордебалет. Как бы это ни казалось странным — всех е*** с 14 лет", — бесцеремонно объявила на публике светская львица.

Стоит отметить, что звездная дива подколола и саму себя, рассказывая при использовании вульгарных выражений о прошлых любовных похождениях и подаренных меховых изделиях. Тем не менее в Сети Анастасия Волочкова произвела фурор, поклонникам проекта скандальные стихи пришлись по душе. В комментариях к ютуб-шоу блондинку похвалили за хорошее чувство юмора, адекватную простоту и невозмутимость.

"Не ожидал от Анастасии Волочковой, что она такая прикольная!", " Я в шоке, но Волочкова меня покорила", "Сломала все стереотипы", "Сделала себе грамотный пиар", "От души посмеялась, спасибо Насте и ребятам", — отреагировали зрители.