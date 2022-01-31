"Тяжелее всего переживаю": Волочкова потеряла любимого

Заслуженная артистка России, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании, 46-летняя Анастасия Волочкова не раз сталкивалась с предательством и болью утрат. Ей разбивали сердце, пользовались ее деньгами, вытирали о ее честь и достоинство ноги... Казалось бы, бывшая прима Большого театра давно привита жизнью от подобных передряг. Но нет, нежное женское сердце никогда не смирится с предательством.
В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова сообщила, что Сергея в ее жизни больше нет. Красавец мужчина, управляющий банным комплексом в Подмосковье, который смешил и развлекал ее на Мальдивах, не оправдал надежд. Как и многие другие его предшественники. Анастасия Волочкова с сожалением отметила, что Сергей лишь использовал ее ради славы.
"Лицемерие и предательство — очень некрасивые поступки человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко", – написала Волочкова.
Она добавила, что все эти неприятности случались в ее жизни много раз.
Напомним, ранее стало известно, что у возлюбленного Волочковой есть скрытое криминальное прошлое. Как выяснилось, его разыскивают на Украине за теракт.