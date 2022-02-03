Взаимовыгодные отношения: "Укравшая" мужика Макеева рассказала о связях с другим

Анастасия Макеева поведала историю любви.

Артистка была в отношениях с Глебом Матвейчуком, у пары было множество поклонников, которые считали их чуть ли не самым красивым союзом шоу-бизнеса. В 2016 году артисты расстались после почти шести лет брака, оказалось, что их отношения были скорее дружескими. "Мы были скорее такие кореша. Очень помогали друг другу в творческом плане, это были взаимовыгодные отношения", – делилась Анастасия в одном интервью.

Макеева призналась, что союз просто изжил себя, поэтому они расстались друзьями и не держат друг на друга никаких обид. Хоть брак с Матвейчуком сама артистка не считает показательным, поклонники чаще всего вспоминают именно его в контексте отношений Анастасии.

Теперь Анастасия Макеева счастлива в браке с Романом Мальковым, который ради нее бросил жену и четверых детей. К союзу пары относятся неоднозначно, многие считают, что артистка буквально "украла мужика" из семьи.

Экс-супруга Романа Светлана тоже не может смириться с ситуацией, у нее целая война с Анастасией, которая периодически приобретает судебный порядок. Кстати, старший сын Мальковых решил жить с отцом и мачехой, которая грозится отобрать у Светланы остальных наследников.