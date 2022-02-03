Прилучный намекнул на расставание с Карпович после слухов о возвращении к Муцениеце

Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович.

Актер Павел Прилучный и его коллега Агата Муцениеце рассталась со скандалом в 2020 году после девяти лет брака. По первости бывшие супруги не переносили друг друга, но теперь все изменилось. Они ездили вместе на отдых в Дубай, после чего Прилучный приехал на день рождения сына Тимофея. Конечно, Мирослава Карпович все время курсирует где-то рядом с ними, но поклонники уже всерьез заговорили о возможном воссоединении красивой семьи.

На днях Павел Прилучный снова спровоцировал слухи о расставании со звездой "Папиных дочек". Он вернулся с отдыха в Москву и оставил Карпович одну. Вернувшись, свободолюбивый Прилучный словно вздохнул с облегчением. В "Инстаграм" он опубликовал фото со подозрительно странной надписью.

"Вот это я понимаю, ужин холостяка!" – сказал Прилучный.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на фоне слухов о воссоединении Прилучного и Муцениеце поклонники удивились преображению Карпович. В ее соцсети появилось странное фото, где она экзистенциально лежит на лестнице.

Фанаты не узнали молодую актрису. Некоторые подумали, что она стала так странно выглядеть из-за разлада с возлюбленным. Однако пока никто из актеров не комментирует информацию об их реальных отношениях в этом треугольнике.