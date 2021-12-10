Варнава сорвалась на мат при виде оголившегося любовника

Накануне Екатерине Варнаве исполнилось 37 лет. Знаменитость поздравили с праздником друзья и коллеги.

В Сети было непросто находиться, так как все поголовно оставляли многочисленные теплые пожелания имениннице. Казалось, что у каждого известного человека есть что сказать юмористке. Сама Екатерина была невероятно счастлива и активно принимала даже самые забавные ролики, которые выкладывали ее близкие. Например, актриса Саша Бортич выложила кадры, на которых они караулят диву у входа в туалет в домашней обстановке.

При этом трудолюбивая Екатерина Варнава не стала откладывать работу на завтра и гордо встретила свое 37-летие на сцене. Она проводила свое шоу и активно общалась со зрителями, но в какой-то момент на сцену вышел важный для нее человек. Возлюбленный решил сделать сюрприз артистке.

Александр Молочников надел высокие каблуки и кружевные чулки, спрятался за перьями и вышел из-за кулис, пока избранница общалась с залом. В какой-то момент публика начала хохотать, она повернулась, а режиссер скинул с себя перья, оставшись лишь в нижнем белье.

Екатерина Варнава не ожидала такого поворота событий. "Это мой парень, он – *******", – сорвалась на мат опешившая знаменитость. Все рассмеялись, а сама артистка выглядела крайне довольной. Весь зал поздравил ее с праздником и поддержал Александра.

