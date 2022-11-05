Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Суббота
5 ноября
Лента новостей
13:47
Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую
13:34
Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие
12:30
Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты
11:53
Врач поставил крест на беременности 44-летней Федоровой: Хроническое
11:21
"Ищут пожарные, ищет милиция": Меладзе без вести пропал в Европе
10:50
Живого места нет: изможденная анорексичка Ходченкова рухнула на колени после истязаний
09:54
Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного
08:16
Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая
06:11
Как продать квартиру без уплаты налога
04:13
Врач назвала полезные продукты для зрения
02:24
Как правильно трактовать сны
00:05
Яков день: что нельзя делать 5 ноября
22:11
Рецепт от Лолиты: хрустящие соленые огурчики
20:13
Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене
18:14
Подлого Лазарева поймали на воровстве: Пострадавший потребовал очной ставки
17:06
"Было душевно, здорово, весело": жена Игоря Николаева объявила о разводе
16:56
Столичный рынок в октябре пополнили два ЖК
16:31
82-летний Виторган показал видео со свадьбы с молоденькой красоткой: Шикарные оба!
16:02
Израильтянка Собчак ревет из-за конских налогов и бомбежек на новой родине: Слабо себе представляли
15:46
"Скучаем очень": роняющая слезы у гроба Брежнева проводила любимого мужчину в последний путь
15:02
Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД
14:46
"Наша квартирка с Павлом, ребенок": любовница раскрыла подробности подлых измен Прилучного
14:09
"И опять удивили": цветущая Цымбалюк-Романовская слилась в экстазе с беглянкой Пугачевой
13:37
Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым
13:24
Совет да любовь! Бросившая больного старика Кончаловского Высоцкая вновь надела свадебное платье
12:41
Баринов раскрыл настоящую причину скоропостижной смерти Шукшина
12:15
"Уродливо": Убитого раком раздувшегося Баскова обмыли до кончиков ногтей
11:38
"Жизнь разлучила": оставивший Андрееву Бондарчук пришел к бывшей жене
11:19
Новоиспеченная израильтянка Пугачева выдоила из новой родины бешеные деньги: От суррогатной матери
11:07
Рынок жилья в Сочи начал остывать
08:48
Без трусов, но с крестами: чиновники предстали в сауне во всей красе
08:28
"Для облизывания": вывалившая грудь красотка из "Уральских пельменей" довела толпу мужиков до оргазма
06:38
"Никто не может выключить фонтан Волочковой": писающую под елочкой балерину спустили с небес
04:07
Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности
02:12
Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42%
00:12
День народного единства: история и традиции 4 ноября
21:48
Ограбили и приковали наручниками: Воробьев ошарашен жутким происшествием
21:14
"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
21:12
В Твери грузовик переехал лежащего на дороге человека
21:11
Стало известно о внезапном уходе Харламова
21:00
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
20:27
"Болезни, зависимости, самоуничтожение": Собчак предупредили об ужасном исходе
20:21
Москвича подозревают в убийстве и расчленении жены
18:37
"Так жду": появились фото округлившегося живота певицы МакSим
16:45
"Похороны": актер Адабашьян рассказал о смерти жены
15:54
"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак
15:14
Проиграла баснословный гонорар и стала уборщицей: непростая судьба звезды "Свадьбы в Малиновке"
15:02
"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша
14:50
"Дурное влияние Запада?": американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы
14:49
Разбухшие суставы и желтые ногти: Долина сунула под нос перекрученную культю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек уже ушел": появились новые детали ухода сгоревшего от рака Баскова
Покинул нас: россияне простились с отстрадавшим свое Юрием Антоновым
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось
Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД
Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене
"Было душевно, здорово, весело": жена Игоря Николаева объявила о разводе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты

Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты

Алла Пугачева подвергла своих младших детей опасности: им могут передаться смертельные проблемы со здоровьем.
прочитано 362 раза

Алла Пугачева всегда любила балахоны: носила исключительно их. И на сцене, и в обычной жизни. Вызвано это, по мнению некоторых, было не только тем, что они являлись неотъемлемой частью ее стиля, но и тем, что такими просторными нарядами Примадонна хотела скрыть проблемные зоны.

ПО ТЕМЕ

Много чести: Пугачева проигнорировала важное событие

Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Действительно, всю свою жизнь Алла Пугачева боролась с лишним весом: держала диеты, пила таблетки, даже ложилась в специальную клинику, где ее талии за короткий срок придавали более выразительные изгибы. Однако упрямые килограммы продолжали возвращаться.

Ученые уже давно установили, что склонность к полноте передается по наследству. Кристину Орбакайте эта участь, к ее счастью, обошла стороной: дочь Аллы Пугачевой даже в 51 год может похвастаться необыкновенной стройностью. Но ведь у Примадонны есть еще и младшие дети. Кто знает, передался ли им этот ген?!

Прокомментировать данную вероятность решила диетолог Ольга Перевалова. По ее мнению, Алла Пугачева и Максим Галкин* должны уже сейчас проявить заботу о здоровье своих потомков: отвести детей на тестирование.

"Сделать ДНК, генетику", – посоветовала специалист, добавив, что такие анализы делаются сейчас повсеместно.

Услышав это предложение, пользователи Сети в своих комментариях сразу же поддержали это предложение, так что мысленно они уже сдают детей Пугачевой на лабораторные опыты. Исключительно, впрочем, ради их же здоровья.

Учитывая то, что уровень медицинского сервиса лишь растет, вены Лизы и Гарри не будут протыкать иглами несколько раз: достаточно лишь однократной сдачи крови и слюны. После этого анализы отдадут на исследование и, спустя время, скажут о том, стоит ли начинать борьбу с лишним весом уже сейчас.

* – внесен Минюстом РФ в список иноагентов

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2022, 12:30 Источник: Телеграм канал "Кликбейт" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Баринов раскрыл настоящую причину скоропостижной смерти Шукшина

Почему умер актер и режиссер
Шоу-бизнес

"И опять удивили": цветущая Цымбалюк-Романовская слилась в экстазе с беглянкой Пугачевой

Как так получилось?
Шоу-бизнес

Врач поставил крест на беременности 44-летней Федоровой: Хроническое

Хоть волком вой
Шоу-бизнес

Совет да любовь! Бросившая больного старика Кончаловского Высоцкая вновь надела свадебное платье

Кто бы мог подумать...

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+