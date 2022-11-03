Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Четверг
3 ноября
Лента новостей
06:04
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна
04:15
Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%
02:03
"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд
00:05
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
22:49
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
22:13
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова
22:07
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно
21:40
Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы
21:10
"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
17:26
"Случаются срывы": изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки
16:59
"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"
16:34
Резко постаревший Маликов вздулся
15:49
Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором
15:04
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
14:53
"Жить с творческим человеком непросто": гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение
14:51
"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд
14:44
"Кануло навсегда": врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное
14:10
Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение
14:04
Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери
14:02
"Недодала": проблемы в постели тайно ласкающего девок Агутина и терпилы Варум всплыли наружу
13:45
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября
13:18
Ипотека на "вторичку" получит поддержку в России
13:05
Что учитывать при выборе недвижимости для инвестиций?
12:41
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
12:23
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
12:23
"Решила все бросить и переехать": пойманный с бабой Малахов задабривает жену роскошным подарком
12:02
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
11:50
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
11:41
Ребенка не будет: залетевшая на старости лет Ходченкова потеряла надежду на малыша
11:24
"Гнойник, который медленно убивал": муженька угасающей Пугачевой разодрали до крови
10:06
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
09:47
Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии
09:38
Так захотелось: несчастная брошенка Энистон подожгла свой дорогущий особняк
09:31
Превратился в тень: у исхудавшего донельзя Панайотова случилась рецессия
09:05
Дворец для интима: всплыли пикантные подробности из спальни Кейт Миддлтон
09:04
"Мобилизовался": поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой
08:57
Тощая выскочка Гагарина щедро вмазала Пугачевой: Убогая вы
07:25
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
06:16
Измены мужа, борьба за титул и смерть: мир Кейт Миддлтон рухнул в один миг
06:07
Бренд одежды Gap полностью уходит из России
05:11
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
04:28
Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока
04:09
Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше
02:02
Изменились правила поверки счетчиков воды
00:03
Артемьев день: православный праздник 2 ноября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна

Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна

Елена Степаненко или Татьяна Брухунова? "Дни.ру" изучили образы жен Евгения Петросяна.
прочитано 152 раза

Заслуженная артистка России Елена Степаненко несколько лет назад пережила тяжелый удар судьбы. Она развелась с популярным юмористом Евгением Петросяном. Брак Народного артиста РСФСР с коллегой по цеху продлился 33 года, официально они расписались в 1985 году.

ПО ТЕМЕ

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

Развод двух мастодонтов юмора сопровождался громкими скандалами. Распавшаяся пара долгое время через суд делила совместно нажитое имущество. Однако это не главное. Против художественного руководителя телепроекта "Кривое зеркало" ополчились и поклонники, и многие товарищи.

Публика не оценила новый выбор престарелого сатирика. Евгений Петросян в качестве пятой жены выбрал своего концертного директора Татьяну Брухунову. Сегодня 77-летний артист эстрады и его 33-летняя крайняя жена воспитывают совместного сына Вагана.

Тем временем 69-летняя Елена Степанко уже восстала из пепла. Трудные времена прошли и сегодня актриса вновь выходит на сцену. Юмористка даже сменила образ. Конечно, и раньше королева "Кривого зеркала" одевалась элегантно и со вкусом, а сейчас она радует зрителя не только шутками, но шикарной внешностью.

Елена Степаненко. Скриншот: YouTube-канал BEST MUSIC

Лицо и тело артистки эстрады претерпели метаморфозы. Она выглядит значительно моложе, а образ дополняется стильными нарядами. Однозначно, бывшая жена Евгения Петросяна побила соперницу в модном поединке.

Татьяна Брухунова, увы, не радует публику яркими аутфитами. Одевается она довольно скромно и меркнет даже перед пожилым супругом, предпочитающим темные строгие образы.

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру

Интересно, не стесняется ли Евгений Петросян, когда выводит свою молодуху на светские мероприятия? Так или иначе, в искренность их отношений верят далеко не все. Злые языки поговаривают, что девочка просто позарилась на деньги юмориста. Впрочем, Елена Степаненко уже лишила бывшего мужа части активов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 06:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

Живи, как хочешь
Шоу-бизнес

"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах

Артист сорвался
Шоу-бизнес

Скатившийся на дно Алибасов позарился на замужнюю Шукшину: Вожделение

Бешеная энергетика

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+