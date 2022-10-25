Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир

Денис Шальных столкнулся с непониманием и критикой общества будучи совсем молодым. Парень увлекся татуировками в совсем раннем возрасте, причем настолько, что сейчас, кажется, на его теле уже и пустого места нет. А как звездный наследник измучил свою мать, когда набил на лице гроб? Тогда Елена Яковлева молила сына свести этот ужас.
Однако, по мнению дерматовенеролога Наталии Жовтан, ярое увлечение татуировками может быть опасно для здоровья, в том числе и для 29-летнего Дениса Шальных. Есть риск заразиться неизлечимым недугом – пузырчаткой и, как следствие, повиснуть на грани смерти.
Почему же сын Елены Яковлевой так рискует своим здоровьем? Психолог Евгений Фомин в разговоре с Пятым каналом объяснил желание молодых людей наносить краску на свое тело. Дело не только в погоне за кумирами, но и в определении своего будущего. Таким образом они отводят себя от профессий, которые несовместимы с их внешностью – продавец, врач, преподаватель.
И, как правило, они определяют для себя творческое направление. Получается, что Денис Шальных таким образом ушел в другой мир – свободный от скучной работы. А психолог, условно говоря, своим выводом проводил молодого человека в последний путь – в мир, где он будет "своим".
"То есть он для себя определяет путь какой-то творческий, где его не осудят и он будет своим. Креативная компания его примет, и знак на лице будет своеобразным пропуском в эту компанию", – объяснил специалист, говоря о пристрастиях сына Елены Яковлевой к татуировкам.