Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Вторник
25 октября
Лента новостей
10:03
"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино
09:54
"Он отказывался": педагог Шамана раскрыла секрет попадания певца в шоу-бизнес
09:52
Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир
09:48
"Гигантский болт": сосущая жена Цекало отдалась любимому без остатка
09:19
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
09:10
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
08:59
"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи
08:55
"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой
08:18
"Проклинать и изгонять его не буду": Подольская о своей реакции на признание сына в гомосексуальности
07:13
Отреклась от родни, стала затворницей и мучается от болей: как живет известная актриса Семина
06:01
Самые прибыльные новостройки в Подмосковье
04:11
Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК
02:06
Новый виток вражды: возвращение принца Гарри и Меган Маркл к семье заставило трепещать
01:33
Как избавиться от храпа – советы врача
00:35
Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
00:02
Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября
21:53
Иск в суд на миллион рублей: спутавшийся с Акиньшиной Козловский вляпался в разборки
21:03
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова
20:31
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
20:14
Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным
19:58
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову
19:08
В Оренбургской области под колесами авто погиб ребенок
19:00
Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти
18:36
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
18:03
Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины
17:43
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
17:15
В Москве у входа в клинику нашли похожий на гранату предмет
17:03
"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган
16:46
Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
15:39
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции
15:06
"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы
15:01
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога
14:37
"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой
14:32
Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная
14:19
Стало известно об уходе Маслякова
14:14
"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение
13:54
Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались
13:36
"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка
13:13
Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой
13:03
Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши
12:48
Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур
12:24
Вот это хахаль! Еле живая Ходченкова выставила на суд любовника под гул и свист
12:08
"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик
11:40
Вступившего в перепалку 63-летнего Васильева в халатике приняли за вздорную старушку-узбечку
11:05
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
11:04
"По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков
10:47
Убившая женщину Большова бросилась наутек в ночи: след простыл
10:10
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир

Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир

Сын Елены Яковлевой за свою короткую жизнь намучился.
прочитано 217 раз

Денис Шальных столкнулся с непониманием и критикой общества будучи совсем молодым. Парень увлекся татуировками в совсем раннем возрасте, причем настолько, что сейчас, кажется, на его теле уже и пустого места нет. А как звездный наследник измучил свою мать, когда набил на лице гроб? Тогда Елена Яковлева молила сына свести этот ужас.

ПО ТЕМЕ

"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Однако, по мнению дерматовенеролога Наталии Жовтан, ярое увлечение татуировками может быть опасно для здоровья, в том числе и для 29-летнего Дениса Шальных. Есть риск заразиться неизлечимым недугом – пузырчаткой и, как следствие, повиснуть на грани смерти.

Почему же сын Елены Яковлевой так рискует своим здоровьем? Психолог Евгений Фомин в разговоре с Пятым каналом объяснил желание молодых людей наносить краску на свое тело. Дело не только в погоне за кумирами, но и в определении своего будущего. Таким образом они отводят себя от профессий, которые несовместимы с их внешностью – продавец, врач, преподаватель.

И, как правило, они определяют для себя творческое направление. Получается, что Денис Шальных таким образом ушел в другой мир – свободный от скучной работы. А психолог, условно говоря, своим выводом проводил молодого человека в последний путь – в мир, где он будет "своим".

"То есть он для себя определяет путь какой-то творческий, где его не осудят и он будет своим. Креативная компания его примет, и знак на лице будет своеобразным пропуском в эту компанию", – объяснил специалист, говоря о пристрастиях сына Елены Яковлевой к татуировкам.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 09:52 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой

Фантазерка
Недвижимость

"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи

Где им жить?
Шоу-бизнес

Стало известно об уходе Маслякова

Конец эпохи
Шоу-бизнес

"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Вот это новости!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+