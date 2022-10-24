Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных с детства старался ярко самовыражаться. Однако теперь это переросло в странную привычку уродовать себя татуировками и изнуряющими тренировками.
Недавно сын Яковлевой Денис Шальных в стремлении свести уродливые татуировки решился на опрометчивый шаг – залил черным пигментом всю грудь и шею. Судя по всему, это было сделать легче, чем свести рисунки. Однако такая татуировка на всю грудь может быть очень опасной, считают врачи.
После всего, что сын Яковлевой с собой сделал, фанаты заметили на его теле странные пузыри и заподозрили его в каком-то заболевании. Врачи считают, что Денис Шальных мог заразиться неизлечимым недугом – пузырчаткой. Причиной такой болезни кожи как раз и могут стать многочисленные татуировки на теле.
Дерматовенеролог Наталия Жовтан уверена, что злоупотребление татуировками очень опасно для здоровья 29-летнего сына Яковлевой, сообщает Пятый канал. Все дело в том, что пузырчатка является следствием развившегося аутоимунного процесса, который уже не остановить. Такая патология может даже привести к смерти.
"Заболевание протекает в виде появления пузырей на коже при травме, при попадании каких-то определенных веществ", – отметила врач.
Болезнь выражается в виде появления на коже множественных пузырьков. Лечение обычно длительное и редко эффективное.