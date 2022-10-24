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Шоу-бизнес
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции

"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции

Одиозный сын Елены Яковлевой ходит по тонкому льду в стремлении удивить окружающих своей внешностью.
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Сын российской актрисы Елены Яковлевой с детства был непохожим на других. Он стремился выделиться из толпы и хотел самовыражаться. Юноша увлекся татуировками, что привело его к неконтролируемой страсти. Мать умоляла сына свести с лица изображение гроба, ведь это только уродовало его внешность, однако сам Денис так не считал. Он не стал останавливаться на татуировках и решил накачать мышцы с помощью бодибилдинга.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

В погоне за красотой сын Яковлевой превратился в накачанного и испещренного татуировками мужлана, который наводит на фанатов ужас. Недавно в Сети появились новости о том, что пытаясь убрать с груди уродливые татуировки, сын Яковлевой залил тело черным пигментом, так и не добившись желаемого результата. В итоге его грудь стала похожа на черное волосатое пятно невероятных размеров.

Тату-мастер Екатерина Михайлова отметила, что рисунок на теле сына Яковлевой Дениса Шальных выполнена добротно и качественно. Такой стиль татуировок называется "блэкворк". Однако такая методика может стоить человеку здоровья, ведь пигмент полностью заливает кожу изнутри и может привести к неутешительным последствиям. Здесь важно мастерство и квалификация специалиста. Таким образом оказывается, что в стремлении удивить народ сын Яковлевой буквально висит на волоске от опасности.

"Существуют мифы об особой опасности блэкворка для кожи и организма, но он не сильно отличается от других стилей. Это вопрос больше к врачам. Можно пострадать хуже, если воспользоваться услугами некачественного мастера, и дело тут не в стиле или количестве пигмента под кожей", приводит слова эксперта сайт PopCornNews.

Ранее сообщалось, что сын Яковлевой Денис Шальных заработал хронический геморрой, после чего ему сделали сложную операцию — лазерную вапоризацию ануса.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 октября 2022, 15:39 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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