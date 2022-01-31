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Шоу-бизнес
Напуганная Толкалина пожаловалась на настырных мужиков: Предлагают деньги за свидания

Напуганная Толкалина пожаловалась на настырных мужиков: Предлагают деньги за свидания

Толкалина рассказала о навязчивых поклонниках.
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Несмотря на то, что Любови Толкалиной за сорок, выглядит она потрясающе. Глядя на эту цветущую актрису, думаешь, что ей не больше тридцати лет. Кстати, сердце звезды снова свободно, поскольку она рассталась со своим кавалером. При этом внимания женщине не занимать, ее всегда окружают толпы фанатов.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

По словам артистки, столь пристальное внимание к ее персоне порой ее пугает. Некоторые поклонники ведуть себя слишком навязчиво и буквально не дают ей прохода. Так, актриса призналась, что порой ей даже становится страшно, когда мужчины ходят на все ее спектакли и даже "предлагают деньги за свидания". Звезда рассказала, что некоторые поклонники готовы отвалить немалые суммы, чтобы только встретиться с ней. Однако Толкалину это напрягает, ведь она не знает, что в голове у человека. По ее словам, она даже не может представить, с кем бы она в принципе могла бы захотеть пойти на свидание.

Напомним, что артистка была замужем за продюсером Егором Кончаловским, от которого родила дочь Машу. Однако пара рассталась несколько лет назад. Также актриса состояла в отношениях с музыкантом Саймоном Бассом. К сожалению, с ним она тоже недавно разошлась. По словам Толкалиной, пара не смогла пережить долгой разлуки из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 09:48 Источник: "Hello!" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

Ответить:

Гость951081
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Толкалина никогда не была замужем,т.к никто и никогда ей этого не предлагал. Звали её только переспать,на большее дамочка-однодневка не может рассчитывать.
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