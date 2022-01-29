"Все одинаковы в гробах": оказавшаяся на кладбище Толкалина заговорила о смерти

Любовь Толкалина поделилась важным.

В честь дня памяти Иосифа Бродского артистка опубликовала в своем блоге пост. Любовь выложила видео с кладбища Сан-Микеле в Венеции, где оказалась во время своей недавней поездки. В подписи к ролику Толкалина оставила любимые цитаты поэта о жизни и смерти: "Все будут одинаковы в гробах. Так будем хоть при жизни разнолики!".

Поклонники поблагодарили артистку за ее внимание к творчеству великого поэта. "Прекрасная Любовь, Великий Бродский", "Как всегда, актуально для любого человека. Ценю, что могу Вас слышать, ваши чувства и мысли", "В очередной раз… удивляете. Столько Светлого в вас!", "Не перестаю восхищаться Вами!", "И.Б. – гений, все ответы так коротки и понятны, Вы, Люба – прелесть, обняла", "Вы мне кажетесь нереальной, откуда в вас столько наполненности и всего непередаваемого ,не сочетаемого и еще много всего", "Спасибо! У вам многому можно поучиться", - написали комментаторы.

Ранее Любовь Толкалина напугала поклонников фото с окровавленным лицом коллеги. Вместе с Андреем Мерзликиным она снимается в комедийном сериале "И снова здравствуйте!". Как раз он то и предстал перед подписчиками блога Любови в кровавом гриме. Артистка предупредила, что слабонервным лучше не смотреть, а остальным пора приготовиться смеяться.