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Шоу-бизнес
"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой

"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой

Анастасия Макеева рассказала о психологических проблемах Романа Малькова, из-за которых муж испытывает финансовые трудности.
прочитано 1878 раз

Недавно новый муж Анастасии Макеевой столкнулся с проблемой. Оказалось, что у мужчины зажимы как в подсознании, так и в теле. Причиной этого является неправильное выражение чувств. Об этом актриса рассказала фолловерам в личном блоге. Анастасия считает, что все это произошло из-за того, что экс-супруга не позволяла Малькову выставлять напоказ чувства. "Всю жизнь ему было нельзя выражать эмоции", – написала она.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Макеева считает, что такие зажимы мешают движению энергии, что влияет на достижение целей. По мнению артистки, это может негативно сказаться как на отношениях, так и на карьере. Анастасия уверена, что финансовые проблемы ее супруга – это следствие психологических проблем. Напомним, бывшая жена Романа обвиняет его в долгах и отсутствии алиментов.

Злиться, по мнению актрисы, тоже необходимо. Однако делать это нужно правильно. Кстати, женщина отвергла предположение о том, что она стала психологом для Романа. По ее словам, иерархия ей этого не позволяет. А вот Мальков может быть мастером, так как выше Макеевой по иерархии.

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Анастасия Макеева. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
3 января 2022, 12:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость937787
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Да, да, это именно те самые зажимы не позволяют Малькову выплачивать своим детям алименты. Его надо пожалеть. Бедненький недопесичек!
гость11129
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Кому интересны эта мерзкая Макакова и ничтожный Малек - гнилой цитрус?!!!
Гость937787
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Макеиха, а ты успеваешь вытирать сопельки своему вечно скулящему пуделю-штукатуру? Он наверно весь изрыдался на свою несчастную долю...
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