"Нельзя было выражать эмоции": Макеева рассказала о проблемах мужа с психикой

Анастасия Макеева рассказала о психологических проблемах Романа Малькова, из-за которых муж испытывает финансовые трудности.

Недавно новый муж Анастасии Макеевой столкнулся с проблемой. Оказалось, что у мужчины зажимы как в подсознании, так и в теле. Причиной этого является неправильное выражение чувств. Об этом актриса рассказала фолловерам в личном блоге. Анастасия считает, что все это произошло из-за того, что экс-супруга не позволяла Малькову выставлять напоказ чувства. "Всю жизнь ему было нельзя выражать эмоции", – написала она.

Макеева считает, что такие зажимы мешают движению энергии, что влияет на достижение целей. По мнению артистки, это может негативно сказаться как на отношениях, так и на карьере. Анастасия уверена, что финансовые проблемы ее супруга – это следствие психологических проблем. Напомним, бывшая жена Романа обвиняет его в долгах и отсутствии алиментов.

Злиться, по мнению актрисы, тоже необходимо. Однако делать это нужно правильно. Кстати, женщина отвергла предположение о том, что она стала психологом для Романа. По ее словам, иерархия ей этого не позволяет. А вот Мальков может быть мастером, так как выше Макеевой по иерархии.