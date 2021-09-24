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Шоу-бизнес
"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости

"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости

Анастасия Макеева продолжает восстанавливаться после нервного срыва. Артистка призналась, что очень переживает за пасынка Андрея.
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Несколько месяцев 16-летний наследник мужа теледивы не видится с родной матерью Светланой, которая живет в Словении с тремя детьми от Романа Малькова. Женщина приезжает в Москву, но с сыном видеться не спешит.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Анастасия Макеева сильно переживает из-за этого. Актрису волнует психологическое состояние парня. Молодой человек уверяет, что ему плевать на материнское безразличие и нападки хейтеров, но звезда утверждает, что Андрей очень переживает из-за семейных неурядиц и часто плачет в комнате.

Телеведущая рассказала, едва скрывая слезы, что 26 сентября в столицу приедет мама юноши на съемки очередного шоу о них. Она выразила надежду, что Светлана впервые за пять месяцев все же встретится со своим ребенком. "У меня сердце кровью обливается, когда смотрю на Андрея", – поделилась артистка.

Она отметила, что в парне очень много боли. Звезда жаль мальчика, поскольку его очень обижают. В свою очередь Светлана считает, что Анастасия Макеева манипулирует ее сыном ради личной выгоды.

Напомним, ранее ведущая показала видео из больницы, где ее снова положили под капельницу. Поклонники переживают за здоровье актрисы и желают ей скорейшего полного выздоровления.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 12:08 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость 3459
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А когда парень плачет? Наверное, после посещения ночного бара со спиртными напитками или когда его в ПТУ отправляют? Он на данный момент предал свою мать, макееха дала возможность ничем не заниматься, не работать, не учиться. Можно по тусовкам с ней ездить, бары ночные посещать, застолья. А у мамы дома денег не хватает, мама заставляет учиться, помогать по дому. Вот и выбрал папин мальчуган также как и папаша легкую веселую жизнь.
Гость863278
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Какой подлый человек эта Макеева. Сердце обливается. Двуличная.
Гость864088
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Сердце кровью обливается?! А где это у Макеихи сердце нашли? Где оно было, когда она ложилась под недалекого многодетного гастарбайтера? Когда выкладывала стори с неземной любовью с женатым тогда еще, придурком? Тогда психика детей не страдала? Когда покупала слабого, безвольного ( в папу) подростка? Теперь падает в козьи обмороки "<цензура>, меня, невинную, травят"
Гость864079
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Прохиндейка и шаламоха
Гость 3459
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Нечего указывать что делать матери в такой ситуации,- она сама лучше знает! Да, еще чьи советы? Разрушительницы? Слушать советы бездетной тетки, которая не родила и не вырастила ребенка- последнее дело!
Гость из Спб
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Ой, смотрите; у нее сердце кровью обливается! А как чужую семью рушить, переманивать детей, мужика из семьи уводить, организовывать травлю бывшей жены и дочери, которая посмела не послушаться актриску и не уплату алиментов- за это сердце кровью не обливается?? Вот уж двуличная, подлая! Всю жизнь людей разрушила, а теперь еще пытается предстать такой заботливой! Гори в аду!
Гость854652
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Ну, Макеевна - Патрикеевна! Активизировалась перед передачей Малахов а. Мы, уже столько твоего вранья выслушали. Тебе, уже давно никто не верит.
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