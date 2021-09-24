"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости

Анастасия Макеева продолжает восстанавливаться после нервного срыва. Артистка призналась, что очень переживает за пасынка Андрея.



Несколько месяцев 16-летний наследник мужа теледивы не видится с родной матерью Светланой, которая живет в Словении с тремя детьми от Романа Малькова. Женщина приезжает в Москву, но с сыном видеться не спешит.

Анастасия Макеева сильно переживает из-за этого. Актрису волнует психологическое состояние парня. Молодой человек уверяет, что ему плевать на материнское безразличие и нападки хейтеров, но звезда утверждает, что Андрей очень переживает из-за семейных неурядиц и часто плачет в комнате.

Телеведущая рассказала, едва скрывая слезы, что 26 сентября в столицу приедет мама юноши на съемки очередного шоу о них. Она выразила надежду, что Светлана впервые за пять месяцев все же встретится со своим ребенком. "У меня сердце кровью обливается, когда смотрю на Андрея", – поделилась артистка.

Она отметила, что в парне очень много боли. Звезда жаль мальчика, поскольку его очень обижают. В свою очередь Светлана считает, что Анастасия Макеева манипулирует ее сыном ради личной выгоды.

Напомним, ранее ведущая показала видео из больницы, где ее снова положили под капельницу. Поклонники переживают за здоровье актрисы и желают ей скорейшего полного выздоровления.