Утыкана трубками: измученная Макеева загремела в больницу

В своем инстаграм-аккаунте артистка обнародовала ролик из палаты клиники. На кадрах телеведущей видно, что она лежит под капельницей – к ее руке подсоединена трубка.
"Лечись красиво", – подписала видеоролик Анастасия Макеева. Отметим, что звезда совсем недавно лежала в больнице. На фоне нервных потрясений состояние знаменитости стало ухудшаться, и ее отправили в клинику с нервным истощением и потерей голоса.
В конце лета актриса призналась, что покидает соцсети. Анастасия Макеева собиралась отдохнуть со своим мужем Романом Мальковым на Байкале. Судя по всему, теледива передумала. Она регулярно размещает в своем инстаграм-аккаунте фото и видео своих будней.
Напомним, ранее Анастасия Макеева оказалась в центре скандала из-за своих отношений с возлюбленным. На ведущую посыпались нападки. Народ назвал ее разлучницей из-за того, что артистка якобы увела мужчину из семьи.
У мужчины есть четверо детей от бывшей жены. Звезда с Мальковым сыграли свадьбу, после чего критика в ее адрес только усилилась. Некоторые даже заподозрили, что Анастасия Макеева разыгрывает спектакль с ухудшением своего здоровья. Все это подорвало психологическое состояние артистки.
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