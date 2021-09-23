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Шоу-бизнес
Утыкана трубками: измученная Макеева загремела в больницу

Утыкана трубками: измученная Макеева загремела в больницу

Перенесшая ранее нервный срыв из-за перипетий в личной жизни Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей.
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В своем инстаграм-аккаунте артистка обнародовала ролик из палаты клиники. На кадрах телеведущей видно, что она лежит под капельницей – к ее руке подсоединена трубка.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Лечись красиво", – подписала видеоролик Анастасия Макеева. Отметим, что звезда совсем недавно лежала в больнице. На фоне нервных потрясений состояние знаменитости стало ухудшаться, и ее отправили в клинику с нервным истощением и потерей голоса.

В конце лета актриса призналась, что покидает соцсети. Анастасия Макеева собиралась отдохнуть со своим мужем Романом Мальковым на Байкале. Судя по всему, теледива передумала. Она регулярно размещает в своем инстаграм-аккаунте фото и видео своих будней.

Напомним, ранее Анастасия Макеева оказалась в центре скандала из-за своих отношений с возлюбленным. На ведущую посыпались нападки. Народ назвал ее разлучницей из-за того, что артистка якобы увела мужчину из семьи.

У мужчины есть четверо детей от бывшей жены. Звезда с Мальковым сыграли свадьбу, после чего критика в ее адрес только усилилась. Некоторые даже заподозрили, что Анастасия Макеева разыгрывает спектакль с ухудшением своего здоровья. Все это подорвало психологическое состояние артистки.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 11:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

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