"Новая жена пытается измотать старую": Макеева сводит счеты с экс-супругой Малькова

Супруга актрисы Анастасии Макеевой назвали марионеткой.

В минувшую пятницу муж актрисы Анастасии Макеевой, Роман Мальков, произвел фурор в здании суда города Обнинска. Четвертый супруг знаменитости приехал на заседание на "мерседесе", в дорогущем костюме, с сумкой элитного бренда Louis Vuitton.

Во время слушания мужчина потребовал, чтобы бывшая жена, Светлана Малькова, привозила ему детей раз в неделю. Роман считает, что его отпрыски смогут прилетать из Словении в Обнинск не реже трех раз в месяц. Встречаться с отпрысками Мальков планирует в квартире, которую его родители сдают в наем третьим лицам.

Поведение супруга Анастасии Макеевой удивило судью и адвоката Светланы Мальковой. У Романа потребовали справку от психиатра и уточнения исковых требований. На следующее заседание Мальков должен принести заключение врача.

Известный блогер Лена Миро в личном ЖЖ написала, что знает причину странного поведения Романа Малькова. Мужчина, по мнению блогера, - марионетка в руках новой жены Анастасии Макеевой. Дескать, строитель говорит только то, что ему приказала новая "госпожа". Макеева между тем, пытается свести счеты с соперницей.

"Новая жена пытается измотать старую", - рассуждает обозревательница.

Миро подчеркнула, что психически и физически Мальков вполне здоров. Между тем совести, как намекнула Лена, у Романа нет.

Обозревательница попросила подписчиков поделиться мнением по поводу Романа и его ситуации. Читатели согласились с блогером. Пользователи Сети считают, что Макеева завидует экс-жене Малькова, ее состоявшемуся материнству и жизни за границей.

Напомним, экс-жена Романа Малькова, Светлана Малькова утверждает, что он не платит алименты на детей. У бывших супругов четверо отпрысков.