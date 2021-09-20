Что с лицом? Вид Макеевой после срыва шокировал народ

Анастасия Макеева показала новое фото, которое всполошило ее поклонников.

Накануне 39-летняя актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она выглядит заметно старше своих лет. На лице звезды заметны морщины, в волосах – еле различимая седина, на глазах – круглые очки в темной оправе. Анастасия Макеева рассказала подписчикам, что примерно так она будет выглядеть в старости при условии, что доживет.

Вероятно, актриса специально состарила свое лицо в одной из программ. Однако поклонники артистки оказались слегка шокированы таким преображением и не сразу поняли, что у нее с лицом. Все знают, что недавно Анастасия пережила тяжелый нервный срыв и даже оказалась в больнице, а это явно не могло благоприятно сказаться на внешнем виде знаменитости.

Подписчики актрисы принялись живо обсуждать увиденное. Многие отметили, что с возрастом Макеева станет еще больше похожа на свою маму. Люди посоветовали артистке не бояться стареть и даже не допускать мыслей о том, что она может не дожить до такого элегантного возраста.

Вероятно, пессимистические мысли артистки связаны с тем, что ей пришлось недавно пережить. Лишь несколько месяцев назад Макеева вышла замуж и устроила личную жизнь, но ее семейному счастью все еще мешают разборки с бывшей женой нового супруга. Из-за Светланы Мальковой хейтеры устроили актрисе настоящую травлю, после чего ее нервы не выдержали, женщина лишилась голоса и даже оказалась на больничной койке.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что супруг Анастасии Макеевой обнародовал неожиданные кадры.