Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры

Скандал с участием Анастасии Макеевой, кажется, не утихает до конца ни на день. Однако после возвращения из больницы конфликт артистки и бывшей жены Романа Малькова слегка ушел на второй план.

Недавно супруг знаменитости заявил, что возлюбленной пришлось вызвать скорую помощь. Он отметил, что Анастасии стало плохо, а потому потребовалась помощь специалистов. Во всех бедах он обвинил журналистов, которые якобы развязали травлю дивы, а потому она не выдержала. Среди прочих имен был назван и Андрей Малахов.

Именно к ведущему "Прямого эфира" иронично обратилась сама Анастасия Макеева в своем личном блоге. Она опубликовала видео, намекнув на недобросовестность журналиста, а затем сама же появилась у него в программе. Подписчики были возмущены ситуацией. Многие указали, что, если человек не хочет повышенного внимания к своей персоне, он не поступает таким образом.

Сама же артистка никак не реагирует на критику. Накануне своей день рождения отпраздновал ее возлюбленный, Роман Мальков. Пара пригласила к себе близких и друзей, весь дом был переполнен людьми. Сам виновник торжества опубликовал в "историях" своего личного блога ролик, на котором произнес тост. "Меня родили", – говорит сам мужчина. "Ура, ура, ура", – вскрикивает в ответ его звездная жена.

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Анастасия Макеева трогательно поздравила мужа с праздником и рассказала, что счастлива быть его женой. Она отметила, что ни о чем не жалеет, несмотря на все последствия. Поздравила ли Романа Малькова его бывшая супруга – пока остается только гадать.

