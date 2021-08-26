"Выразительная грудь, округлые бедра": Александр Васильев облизал Нюшу

Александр Васильев констатировал, что 31-летняя артистка сделала выбор в пользу семьи. Ведь певица Нюша ждет ребенка. По мнению эксперта, беременность знаменитости к лицу. По словам искусствоведа, она стала выглядеть женственнее, чем раньше.
Он отметил, что теперь у Анны Шурочкиной более выразительная грудь и округлые бедра. Васильев добавил, что исполнительница в прекрасной форме. Историк моды считает, что решение певицы Нюши быть хорошей женой и матерью достойно уважения. Он заявил, что далеко не все артистки могут успешно совмещать карьеру и семейную жизнь.
Раньше эксперт моды критиковал вокалистку за то, что она предпочитала слишком откровенные наряды, появляясь на публике в полуголом виде. По мнению Васильева, Нюша выглядела вульгарно. Теперь же такой вид не гармонировал бы с ее материнством и замужней жизнью.
Повзрослевшая артистка это поняла и поменяла стиль. Гардероб исполнительницы стал более спокойным. Васильев заключил, что певица Нюша является примером для подражания. Напомним, о том, что знаменитость ждет второго ребенка, стало известно в июле.
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