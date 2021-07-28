Нюша откровенно о второй беременности: Имя будет еще оригинальнее

Знаменитость решила обнародовать новость в крайне необычной форме. Она снялась в собственном клипе "Небо знает". На кадрах всем быстро стало очевидно, что звезда находится в интересном положении. Пока ожидается, что ребенок появится зимой, а потому исполнительница и ее супруг активно готовятся к появлению на свет второго малыша.
Нюша рассказала, что пока они не спешат покупать все необходимое, так как уверены: всему свое время. Однако многие вещи достанутся второму ребенку от старшей наследницы: например, стул и столик, за которым она ела, коляски. Сейчас артистка считает, что вторая беременность протекает достаточно легко, она чувствует себя совершенно счастливой и продолжает работать.
Певица рассказала, что пока ее вес держится на прежнем уровне, но в прошлый раз дела обстояли также. Нежелательные килограммы ей подарили именно последние месяцы, а потому певица уже морально готовится к этому.
Многих поклонников крайне интересовал вопрос выбора имени ребенка. Напомним, первой дочери родители дали двойное имя. В семье ее называют "Симба", что часто шокирует всех присутствующих. Однажды даже Филипп Киркоров высказался на эту тему, не поверив, что так можно было назвать девочку. Нюша пообещала, что имя второго наследника точно будет не менее оригинальным, чем первое.
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