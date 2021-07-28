Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Среда
28 июля
Лента новостей
16:33
Каждый занимается своим: почему бросивший жену Матвеев и не умеющая готовить Боярская живут как соседи
16:23
"Была просто удобной": Бывшая подруга Бородиной высказалась после новости о разводе
16:20
Специалист в области корпоративных финансов откровенно о деятельности: Переговоры– это локомотив карьеры
15:54
Матвеев в день рождения получил от Боярской интимное сообщение "с самым сокровенным"
15:37
Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ
15:35
Украинцы останутся без газа в домах и без отопления – политолог Корнейчук
15:29
Нюша откровенно о второй беременности: Имя будет еще оригинальнее
15:22
"Пустышка!": Блеснувшую голым задом Бузову распекли за бесстыдство
14:56
"Обалдеть!": Гузеева показала уникальный кадр с Григорьевым-Апполоновым
14:50
"По гроб жизни буду благодарна!": Мороз рассказала о дружбе с предполагаемой любовницей Богомолова
14:36
"Прими таблетки": странная выходка Спирс испугала народ
14:30
Пьяная сестра Черно из "Дома-2" совершила гнусное преступление
14:29
Сверкнувшая круглым животом Хилтон прокомментировала беременность
14:26
Пассажирка пыталась провезти в аэропорту Шереметьево украшений на 4 миллиона
14:18
Джо Байден сделал заявление о России: Смертельный соперник в будущем
14:13
В Петербурге загорелся лес возле жилого дома
14:03
"Крутая и сексуальная": пустившаяся во все тяжкие после развода "папина дочка" Мельникова раздвинула ноги
13:56
Под Нижневартовском при столкновении 4 машин погиб человек
13:43
Россия вышла в финал женского турнира по баскетболу после победы над Китаем в Токио
13:36
"Мне очень повезло с партнером": фигуристка Медведева заявила о близости с Энбертом
13:35
Психиатр поставил диагноз странно ведущей себя Гагариной
13:26
Канделаки безжалостно проехалась по Собчак: Человек из "Дома-2"
13:17
В Приамурье эвакуируют экстренно севший на трассу самолет
13:10
Куда сходить в Москве: афиша с 28 июля по 4 августа
13:03
"Я полностью пока бросила пить": у трезвой Агаты Муцениеце произошло прояснение
12:53
Счастливая женщина: певица Зара рассказала об одиночестве
12:40
"Смогу прекрасно воспитать": заморозившая яйцеклетки Семенович откровенно о рождении первенца
12:32
В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
12:25
Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД
12:07
"Уже не жилец": похоронивший жену известный актер запил с горя
11:57
За сутки коронавирус выявили у 22,4 тысячи человек в России
11:55
"Гордость!": Исинбаева сделала сальто на кровати из-за победы российских гимнасток на Олимпиаде
11:52
"Ныряла в ледяное болото": спустя почти полвека раскрыты детали съемок "А зори здесь тихие"
11:46
Бывший муж о внезапном разводе с дочерью Одинцовой: Не загоняюсь по этому поводу
11:33
Российскому теннисисту стало плохо во время матча на Олимпиаде в Токио
11:24
Лидер НАУ Латушко заявил об угрозе независимости Белоруссии
11:18
Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" госпитализирована со съемок
11:14
"Проявление параллельных вселенных": Утяшева заговорила о глубокой связи с деревом
11:11
"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом
11:03
"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили
10:52
Подтвердились самые страшные опасения: звезде сериала "Побег" поставили неутешительный диагноз
10:25
Разводящаяся с мужем Бородина кардинально изменилась
10:20
"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины
10:05
В Барнауле из-за взрыва в жилом доме ввели локальный режим ЧС
09:55
Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова
09:48
"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь
09:31
Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями
09:19
Житель Воскресенска обстрелял окна квартир
09:11
Тарифы ЖКХ: россиянам подготовили новые льготы и компенсации
09:07
Военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
Сейчас выльют все за 8 лет: впервые показавшего лицо сына Шепелева затравили
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Нюша откровенно о второй беременности: Имя будет еще оригинальнее

Нюша откровенно о второй беременности: Имя будет еще оригинальнее

Недавно Нюша рассказала, что она беременна во второй раз. Поклонники артистки пришли в восторг. Теперь появились детали.
прочитано 432 раза

Знаменитость решила обнародовать новость в крайне необычной форме. Она снялась в собственном клипе "Небо знает". На кадрах всем быстро стало очевидно, что звезда находится в интересном положении. Пока ожидается, что ребенок появится зимой, а потому исполнительница и ее супруг активно готовятся к появлению на свет второго малыша.

ПО ТЕМЕ

"Это просто что-то!": беременная Нюша уплетала шаурму на дне рождения Лопыревой

Нюша объявила о второй беременности

Нюша рассказала, что пока они не спешат покупать все необходимое, так как уверены: всему свое время. Однако многие вещи достанутся второму ребенку от старшей наследницы: например, стул и столик, за которым она ела, коляски. Сейчас артистка считает, что вторая беременность протекает достаточно легко, она чувствует себя совершенно счастливой и продолжает работать.

Певица рассказала, что пока ее вес держится на прежнем уровне, но в прошлый раз дела обстояли также. Нежелательные килограммы ей подарили именно последние месяцы, а потому певица уже морально готовится к этому.

Многих поклонников крайне интересовал вопрос выбора имени ребенка. Напомним, первой дочери родители дали двойное имя. В семье ее называют "Симба", что часто шокирует всех присутствующих. Однажды даже Филипп Киркоров высказался на эту тему, не поверив, что так можно было назвать девочку. Нюша пообещала, что имя второго наследника точно будет не менее оригинальным, чем первое.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 15:29 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену

комментарии

Ответить:

Денис
Пожаловаться Ответить
Симба и Чумба? :)
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова

Светская львица пригласила критика
Шоу-бизнес

Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!

Его поддержала невеста
Шоу-бизнес

"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь

Танцовщицу раскритиковали за внешний вид
Шоу-бизнес

"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили

Она отказалась от ретуши

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+