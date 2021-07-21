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Шоу-бизнес
Нюша объявила о второй беременности

Нюша объявила о второй беременности

30-летняя певица Нюша перестала скрывать от поклонников свой большой секрет.
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Анна Шурочкина, известная публике как Нюша, сегодня обрадовала фанатов прекрасной новостью – совсем скоро она во второй раз станет мамой. Знаменитость нашла интересный способ объявить об этом всему миру – певица Нюша выпустила клип на песню "Небо знает", в котором все смогли полюбоваться сильно изменившейся фигурой звезды.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Если в течение всего видео поклонники Нюши еще мучаются сомнениями относительно интересного положения артистки, то на последних кадрах, где женщина предстает обнаженной, все становится предельно ясно. Судя по сильно округлившемуся животу Шурочкиной, она уже находится на довольно большом сроке беременности.

Напомним, что слухи о беременности артистки появлялись в Сети еще несколько месяцев назад, но тогда представители звезды решительно опровергли эту информацию. Теперь же Нюша, наконец, решила прервать молчание.

Поклонники Шурочкиной оказались приятно удивлены финалом нового клипа и принялись активно поздравлять певицу под ее постом с анонсом ролика в "Инстаграм". В комментариях фанаты похвалили новую работу Нюши и признались, что были поражены увиденным. Кто-то из подписчиков даже не смог до конца поверить в беременность звезды и предположил, что здесь что-то не то.

Впрочем, сомневающихся фанатов можно понять, ведь еще недавно сама певица Нюша говорила о том, что не спешит со вторым ребенком и пока наслаждается воспитанием первой дочери.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 12:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

комментарии

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небо знает=рожайте ,пока рожается,а то карьеру сделают,а в старости становятся всеми забытыми, ни карьеры,ни семьи,ни детей..
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