Нюша объявила о второй беременности

Анна Шурочкина, известная публике как Нюша, сегодня обрадовала фанатов прекрасной новостью – совсем скоро она во второй раз станет мамой. Знаменитость нашла интересный способ объявить об этом всему миру – певица Нюша выпустила клип на песню "Небо знает", в котором все смогли полюбоваться сильно изменившейся фигурой звезды.
Если в течение всего видео поклонники Нюши еще мучаются сомнениями относительно интересного положения артистки, то на последних кадрах, где женщина предстает обнаженной, все становится предельно ясно. Судя по сильно округлившемуся животу Шурочкиной, она уже находится на довольно большом сроке беременности.
Напомним, что слухи о беременности артистки появлялись в Сети еще несколько месяцев назад, но тогда представители звезды решительно опровергли эту информацию. Теперь же Нюша, наконец, решила прервать молчание.
Поклонники Шурочкиной оказались приятно удивлены финалом нового клипа и принялись активно поздравлять певицу под ее постом с анонсом ролика в "Инстаграм". В комментариях фанаты похвалили новую работу Нюши и признались, что были поражены увиденным. Кто-то из подписчиков даже не смог до конца поверить в беременность звезды и предположил, что здесь что-то не то.
Впрочем, сомневающихся фанатов можно понять, ведь еще недавно сама певица Нюша говорила о том, что не спешит со вторым ребенком и пока наслаждается воспитанием первой дочери.
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