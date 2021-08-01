Прилучный показал повзрослевшего сына от Муцениеце

Павел Прилучный выложил в "Инстаграм" снимки со своим 8-летним наследником.

У актера двое совместных детей с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Недавно пара рассталась, сын Тимофей и дочь Мия живут с мамой, однако звездный отец активно принимает участие в воспитании. Недавно Павел Прилучный опубликовал в своем блоге совместное фото с Тимофеем.

"Мой мальчик, моя опора, моя гордость! Совсем взрослый! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписал фото актер.

Поклонники засыпали семью комплиментами. "Паша, ты счастливый человек. У тебя есть дети, который тебя любят. А Тимоша с самого детства к тебе тянулся", "Повзрослел Тимофей! Как же время бежит! Красивый какой!", "Настоящие мужчины", – написали подписчики. Многие отметили, что сын очень похож на маму. "Глазки Агаты", "На маму похож", "Сынуля копия мама. Красавчики", – восхищались комментаторы.

Напомним, звездная пара рассталась в 2020 году. Сразу после расставания Павел Прилучный начал отношения со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Агата Муцениеце тяжело переживала расставание и неоднократно намекала, что актриса ситкома стала виновницей разрыва. В прессе то и дело появляются высказывания актрисы о том, что пережить развод за год она не может и будет страдать еще долго. Агата уверена, что имеет полное право давать подобные комментарии и не собирается прекращать упоминать в интервью бывшего мужа.