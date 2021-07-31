"Любит только себя": на семейной жизни вспыльчивого Прилучного поставили крест

Павле Прилучный и Мирослава Карпович не так давно перестали скрывать отношения. Однако многие уверены, что и этот роман актера скоро закончится.

О разводе артиста с Агатой Муцениеце стало известно перед началом пандемии в прошлом году. Актриса объявила, что теперь они с супругом будут жить отдельно, но продолжат вместе заботиться об общих наследниках.

Через несколько недель после этой новости звезда шокировала общественность еще сильнее. Она опубликовала в Сети видео, на котором в слезах рассказала о домашнем насилии в семье: по ее словам, Павел Прилучный неоднократно поднимал на нее руку.

Впрочем, очень скоро поклонники заподозрили, что истинной причиной расставания пары стало новое увлечение актера. Всего через несколько дней после официального развода артист уехал отдыхать в Крым со своей новой пассией – звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

Влюбленные долго скрывали отношения и лишь недавно начали появляться вместе на публике. Правда, говорить о романе они все еще не решаются. В Сети то и дело появляются слухи, что на самом деле у звезд не все гладко и близится разрыв.

Психолог Алена Полынь в беседе с "Дни.ру" рассказала, почему у Павла Прилучного могут появиться сложности в личной жизни. По словам специалиста, артист не создан для семьи, и как только утихают страсти, он ищет новый объект желания.

"Павел Прилучный не для семьи. У него очень вспыльчивый характер, он склонен к рукоприкладству и любит только себя. Ему интересней страсти, а не семейная жизнь и быт", – уверена Алена Полынь.